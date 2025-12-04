Cấp nước Đồng Nai: Một nhà thầu "quen mặt" trúng gói thầu hơn 3,2 tỷ đồng tại xã Định Quán

Công ty TNHH Xây dựng Hùng Tiến Phát vừa được phê duyệt trúng gói thầu thi công xây dựng hơn 3,2 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, đây là gói thầu chỉ có duy nhất một đơn vị tham dự.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 13/11/2025, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã ký Quyết định số 590/QĐ-CN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 3 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến ống phân phối khu vực xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số 590/QĐ-CN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 3 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Hùng Tiến Phát (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 56LT3, Đường D4, KP.Bình Dương, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai). Giá trúng thầu được phê duyệt là 3.207.914.474 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm linh bảy triệu, chín trăm mười bốn nghìn, bốn trăm bảy mươi tư đồng).

So với giá gói thầu được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (3.448.918.004 đồng), tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này đạt khoảng 7%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu ngày 17/10/2025 cho thấy, tại thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Hùng Tiến Phát nộp hồ sơ dự thầu. Điều này đồng nghĩa với việc không có sự cạnh tranh về giá và năng lực trực tiếp giữa các nhà thầu tại "sân chơi" này. Tình trạng "một mình một chợ" (một nhà thầu tham dự và trúng thầu) là vấn đề đang được dư luận và các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn hướng tới mục tiêu tăng cường tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.

Trước đó, Gói thầu số 3 được Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số 528/QĐ-CN ngày 08/10/2025. Quá trình đánh giá E-HSDT được thực hiện bởi Tổ chuyên gia, và kết quả đánh giá cho thấy Công ty Hùng Tiến Phát là đơn vị duy nhất đạt yêu cầu về kỹ thuật và tài chính.

Dấu ấn của Nhà thầu Hùng Tiến Phát

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu, Công ty TNHH Xây dựng Hùng Tiến Phát không phải là cái tên xa lạ trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực Đồng Nai.

Tuy nhiên, phân tích lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này trong năm 2025 cho thấy một bức tranh tương phản khá thú vị. Cụ thể, trong các tháng 8 và 9 năm 2025, Công ty Hùng Tiến Phát đã tham gia và bị đánh trượt tại nhiều gói thầu khác. Đơn cử như tại Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (trượt Gói thầu số 5 vào ngày 05/09/2025 và 28/08/2025), hay tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (trượt thầu ngày 09/09/2025).

Thế nhưng, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, nhà thầu này lại thể hiện "duyên" trúng thầu. Trước khi trúng Gói thầu số 3 tại xã Định Quán nói trên, vào tháng 7/2025, Hùng Tiến Phát cũng đã được công bố trúng một gói thầu khác của chủ đầu tư này (Gói thầu phần nhân công, máy thi công và vật liệu phụ...) với giá trị hơn 345 triệu đồng.

Việc một nhà thầu liên tiếp trượt thầu ở các đơn vị khác nhưng lại dễ dàng trúng thầu (trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh) tại một chủ đầu tư cụ thể khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực sự của các gói thầu này. Liệu các tiêu chí trong E-HSMT có được xây dựng cởi mở để thu hút đông đảo nhà thầu tham dự, hay có những rào cản kỹ thuật vô hình nào khiến các nhà thầu khác phải "e ngại"?

Cần nâng cao tính cạnh tranh trong đấu thầu

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ về trách nhiệm của Chủ đầu tư/Bên mời thầu trong việc đảm bảo tính công khai, minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu. Việc các gói thầu đầu tư công hoặc sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước chỉ có 01 nhà thầu tham dự là một tín hiệu cần được các cơ quan chức năng lưu tâm giám sát, nhằm đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả nhất, tránh thất thoát lãng phí.

Với gói thầu hơn 3,2 tỷ đồng tại xã Định Quán, việc thi công phải đảm bảo chất lượng và tiến độ trong vòng 60 ngày. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi năng lực triển khai thực tế của Công ty TNHH Xây dựng Hùng Tiến Phát tại dự án này, cũng như công tác quản lý vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai để thông tin đến bạn đọc.