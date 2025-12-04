Phước Khang trúng gói thầu gần 6 tỷ tại ĐHQG-HCM: Đối thủ trượt thầu vì lỗi sơ đẳng?

Vượt qua hai đối thủ nhờ lợi thế về tính hợp lệ của hồ sơ, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang đã trúng gói thầu xây lắp tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "tượng trưng".

Thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá gần 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, diễn biến của quá trình lựa chọn nhà thầu đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi những lý do trượt thầu "khó tin" của các đối thủ.

Thắng thầu nhờ đối thủ... tự thua?

Ngày 15/11/2025, ông Tăng Hữu Thủy – Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM đã ký Quyết định số 803/QĐ-KTX&ĐTĐH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 01: Xây lắp công trình Sửa chữa chống thấm, sơn mới lại bên ngoài tòa nhà B4, D2 và F1-F2 (E3-E2) Ký túc xá Khu B".

Quyết định số 803/QĐ-KTX&ĐTĐH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 01: Xây lắp công trình Sửa chữa chống thấm, sơn mới lại bên ngoài tòa nhà B4, D2 và F1-F2 (E3-E2) Ký túc xá Khu B". Nguồn: MSC

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang (có địa chỉ tại Phường Hiệp Bình, TP.Hồ Chí Minh). Giá trúng thầu là 5.818.416.512 đồng, thực hiện trong 90 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

So với giá gói thầu được duyệt là 5.821.971.562 đồng, mức giá trúng thầu của Công ty Phước Khang chỉ giảm được khoảng 3,5 triệu đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách đạt mức cực thấp, khoảng 0,06%.

Tuy nhiên, điều đáng bàn không chỉ nằm ở tỷ lệ tiết kiệm, mà nằm ở kịch bản cạnh tranh tại gói thầu này. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 135.04/BC-PLSaigon ngày 03/11/2025 do Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn (đơn vị Tư vấn đấu thầu) lập, gói thầu có sự tham gia của 03 nhà thầu. Ngoài Công ty Phước Khang, hai đối thủ còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Văn Phát Đại và Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Nội thất Đại Phúc.

Điều bất ngờ là cả hai đối thủ này đều bị đánh giá "Không đạt" ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT. Cụ thể, theo Tổ chuyên gia, bảo đảm dự thầu của hai nhà thầu này có hiệu lực 150 ngày kể từ ngày 15/10/2025, trong khi yêu cầu của E-HSMT và thông báo mời thầu là 150 ngày kể từ ngày 16/10/2025.

Việc hai nhà thầu chuyên nghiệp cùng mắc một lỗi sơ đẳng về ngày hiệu lực bảo đảm dự thầu (chênh lệch 01 ngày so với yêu cầu) dẫn đến bị loại sớm, đã tạo điều kiện để Công ty Phước Khang "một mình một ngựa" tiến vào vòng đánh giá tài chính.

Chưa dừng lại ở đó, biên bản mở thầu còn ghi nhận một dữ liệu "lạ" từ Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Nội thất Đại Phúc. Nhà thầu này đã đưa ra giá dự thầu lên tới 6.948.778.162 đồng, cao hơn giá gói thầu hơn 1,1 tỷ đồng. Trong hoạt động đấu thầu, việc nhà thầu bỏ giá vượt trần với biên độ lớn như vậy thường được giới chuyên môn đặt dấu hỏi về động cơ tham dự thầu thực sự, liệu có phải chỉ để "làm nền" cho đơn vị khác?

Năng lực của Công ty Phước Khang và mối duyên với Chủ đầu tư

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang được thành lập năm 2015, người đại diện pháp luật là ông Phạm Minh Kha. Dữ liệu hoạt động cho thấy, nhà thầu này đang có một năm 2025 hoạt động vô cùng sôi nổi.

Tính riêng trong năm 2025 (cập nhật đến tháng 11), Công ty Phước Khang đã tham gia khoảng 26 gói thầu, trong đó được ghi nhận trúng 12 gói. Đáng chú ý, địa bàn hoạt động chính của doanh nghiệp này tập trung tại TP.Hồ Chí Minh và đặc biệt có "mối duyên" với các gói thầu thuộc hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM, Công ty Phước Khang là cái tên quen thuộc. Trước khi trúng Gói thầu số 01 nêu trên, vào ngày 24/10/2025, đơn vị này cũng đã được phê duyệt trúng gói thầu "Dịch vụ phi tư vấn tổ chức Chống thấm và sơn mới lại bên trong 15 phòng..." với giá hơn 103 triệu đồng.

Trong quá khứ, nhà thầu này cũng từng trúng nhiều gói thầu khác tại đây hoặc tại các đơn vị liên quan như Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia TP.HCM. Việc trúng thầu liên tiếp tại một chủ đầu tư quen thuộc là điều bình thường nếu năng lực nhà thầu tốt. Tuy nhiên, khi các gói thầu xuất hiện những dấu hiệu như tiết kiệm thấp, đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật sơ đẳng, hoặc đối thủ bỏ giá "trên trời", thì tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ.

Cần nâng cao hiệu quả và tính minh bạch

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về việc đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. Mục tiêu cuối cùng là lựa chọn được nhà thầu có năng lực thực sự với chi phí hợp lý nhất cho ngân sách nhà nước.

Việc một gói thầu gần 6 tỷ đồng chỉ tiết kiệm được vài triệu đồng, cộng với việc các đối thủ cạnh tranh bị loại bởi những lý do mang tính "thủ tục" hoặc có biểu hiện không mặn mà về giá, khiến dư luận có quyền đặt câu hỏi về chất lượng công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của bên mời thầu cũng như đơn vị tư vấn.

Liệu Công ty Phước Khang có đảm bảo đủ nguồn lực tài chính, nhân sự và thiết bị để triển khai đồng loạt các gói thầu đã trúng trong năm 2025, đặc biệt là gói thầu sửa chữa Ký túc xá Khu B này, đảm bảo tiến độ và chất lượng cho sinh viên? Đây là vấn đề cần Chủ đầu tư là Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện hợp đồng.

