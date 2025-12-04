Hà Nội

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ ưu thế về giá, Công ty Hậu An Phát vừa được Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt trúng gói thầu mua sắm thiết bị. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ 13 liên tiếp mà doanh nghiệp này chiến thắng trong năm 2025, duy trì mạch trúng thầu tuyệt đối 100%.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo thông tin công khai đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 12/11/2025, ông Trần Quốc Trung - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 3252/QĐ-CSII về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị". Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị phòng làm việc, phòng học, nhà vệ sinh phục vụ công tác tại Cơ sở II.

qd-799.jpg
Quyết định số 3252/QĐ-CSII về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị". Nguồn: MSC

Quyết định phê duyệt cho thấy, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát là đơn vị trúng thầu với giá 2.010.700.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 2.040.042.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,4%, tương ứng số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà trường gần 30 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 20 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Cuộc đua "tam mã" và chiến thắng sát nút

Để đi đến kết quả này, gói thầu (Số E-TBMT: IB2500374219) đã trải qua quá trình mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 18/2025/BCĐG-TP ngày 10/11/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Giao thông Thành Phát (đơn vị tư vấn) lập, có 03 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát, Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hưng Thịnh T&T và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ Việt.

Dữ liệu từ báo cáo đánh giá cho thấy một kịch bản cạnh tranh khá thú vị khi cả 03 nhà thầu đều vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Cụ thể, tại bước đánh giá về tài chính, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) của các bên lần lượt là: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát (2.010.700.000 đồng), Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hưng Thịnh T&T (2.015.243.000 đồng) và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ Việt (2.035.000.000 đồng).

Như vậy, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát đã giành chiến thắng nhờ bỏ giá thấp hơn đối thủ xếp thứ hai (Công ty Hưng Thịnh T&T) khoảng 4,5 triệu đồng, một khoảng cách rất mong manh trong gói thầu trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Năm 2025: Tham gia 13, trúng cả 13

Chiến thắng tại ĐH Ngoại thương Cơ sở II không phải là sự kiện đơn lẻ, mà là mảnh ghép tiếp theo trong bức tranh hoạt động đấu thầu đầy ấn tượng của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát trong năm 2025.

Theo dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu, tính từ đầu năm 2025 đến thời điểm hiện tại (tháng 11/2025), Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát đã tham gia tổng cộng 13 gói thầu và trúng thầu tuyệt đối 100% (13 gói). Tổng giá trị các gói thầu trúng trong năm 2025 bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh là rất đáng kể đối với quy mô của doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ trúng thầu của doanh nghiệp này là sự tập trung dày đặc vào nhóm khách hàng thuộc khối giáo dục đại học công lập tại TP.HCM. Cụ thể, ngoài gói thầu vừa trúng tại ĐH Ngoại thương Cơ sở II, nhà thầu này còn là "gương mặt thân quen" tại các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Thống kê sơ bộ cho thấy, chỉ riêng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), trong năm 2025, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát đã được công bố trúng ít nhất 06 gói thầu. Điển hình như gói thầu "Mua sắm vật tư điện làm nguồn điện cho Trường" (QĐ phê duyệt ngày 29/10/2025); gói thầu "Dịch vụ phi tư vấn Sơn màu PU cửa gỗ..." (QĐ phê duyệt ngày 22/10/2025); hay gói thầu xây lắp quy mô hơn 12,8 tỷ đồng (với vai trò liên danh phụ) được phê duyệt ngày 28/04/2025.

Tương tự, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM), nhà thầu này cũng liên tiếp được xướng tên ở 03 gói thầu trong năm 2025, bao gồm các gói cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất tại cơ sở Linh Xuân và Thủ Đức với các quyết định phê duyệt rải rác từ tháng 6 đến tháng 11/2025.

Năng lực nhà thầu nhìn từ các quy định pháp luật

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát được thành lập ngày 08/04/2019, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP.HCM. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Duy Khanh.

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là các trường đại học, về lý thuyết cho thấy năng lực và uy tín của nhà thầu đó. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối (100% số gói tham dự) trong một năm tài chính cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm về tính cạnh tranh thực chất trên thị trường đấu thầu mua sắm công.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC luôn đề cao nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo ngân sách nhà nước (hoặc nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập) được sử dụng hiệu quả nhất thông qua cơ chế cạnh tranh lành mạnh về giá và kỹ thuật.

Tại gói thầu IB2500374219 vừa qua ở Cơ sở II ĐH Ngoại thương, mặc dù quy trình được thực hiện qua mạng và có 3 nhà thầu tham dự, nhưng việc khoảng cách giá trúng thầu so với nhà thầu xếp hạng 2 rất thấp, cộng với lịch sử "bách chiến bách thắng" của Hậu An Phát, là những dữ liệu thực tế đáng để các cơ quan chức năng và chủ đầu tư lưu tâm trong công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đấu thầu. Liệu sự lặp lại của một cái tên tại các gói thầu có tính chất tương tự ở các trường đại học có phải là chỉ dấu của một năng lực vượt trội thực sự, hay còn những yếu tố khách quan nào khác hỗ trợ?

Thiết nghĩ, việc công khai, minh bạch hóa quá trình lựa chọn nhà thầu không chỉ dừng lại ở việc đăng tải thông tin theo quy định, mà còn cần sự giám sát chặt chẽ về chất lượng thực hiện hợp đồng của các nhà thầu "quen mặt", để đảm bảo rằng đồng vốn đầu tư cho giáo dục thực sự mang lại hiệu quả cao nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

