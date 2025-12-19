Hà Nội

Công ty ĐHĐ đấu thầu dịch vụ nấu ăn: Những yêu cầu khắt khe về nhân sự bản địa

Gói thầu vệ sinh nấu ăn năm 2026 của Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi gây chú ý với tiêu chí tuyển chọn nhân sự địa phương và kinh nghiệm tạp vụ trên 05 năm.

Thục Anh

Thị trường đấu thầu dịch vụ phi tư vấn cuối năm 2025 đang trở nên sôi động với những gói thầu hậu cần phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026. Mới đây, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) đã hoàn thành mở thầu gói thầu "Vệ sinh nấu ăn các khu vực thuộc quản lý của Công ty ĐHĐ năm 2026" (Mã TBMT: IB2500565275). Bên cạnh diễn biến về giá, những yêu cầu kỹ thuật "đặc thù" trong hồ sơ mời thầu (HSMT) đang trở thành tâm điểm phân tích của giới chuyên gia.

Cuộc đấu giá "ngang tài ngang sức"

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 10:55 ngày 21/07/2025 , gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 741.720.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện trích từ chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2026 của doanh nghiệp.

4-8928.jpg
Biên bản ở thầu. Nguồn MSC

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT):

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Minh: Giá dự thầu 723.000.000 đồng.

Hộ kinh doanh Phạm Thị Đào: Giá dự thầu 732.000.000 đồng.

Cả hai nhà thầu đều chào thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng và có bảo đảm dự thầu trị giá 7.500.000 đồng dưới hình thức cam kết trong đơn dự thầu. Với mức chênh lệch giá chỉ khoảng 9 triệu đồng, cuộc đua này đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối trong các giải pháp kỹ thuật và phương pháp luận thực hiện dịch vụ.

Yêu cầu kỹ thuật: Khi "kinh nghiệm 05 năm" và "hộ khẩu" lên tiếng

Đi sâu vào Chương V của HSMT , Công ty ĐHĐ đưa ra các tiêu chí kỹ thuật cực kỳ chi tiết nhằm đảm bảo chất lượng bữa ăn và an ninh tại các khu vực nhạy cảm như Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận, Nhà ăn Bảo Lộc, Đa Nhim và Đơn Dương.

Điểm đáng chú ý nhất là yêu cầu về nhân sự tại hiện trường. Tại khu vực văn phòng Đơn Dương, nhà thầu phải đảm bảo ít nhất 01 nhân công là người địa phương (có hộ khẩu thường trú tại nơi thực hiện hợp đồng). Nhân sự này không chỉ cần đảm bảo độ tuổi lao động (nữ từ 20 đến 55 tuổi) mà còn phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh và làm tạp vụ từ 05 năm trở lên. Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ có xác nhận của Chủ đầu tư cũ hoặc hợp đồng làm việc để chứng minh.

Ngoài ra, tại khu vực Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận, yêu cầu số lượng nhân công lên đến 03 người, làm việc 26 ngày/tháng và đủ 08 giờ/ngày. Tất cả nhân sự phải có hồ sơ khám sức khỏe không mắc bệnh truyền nhiễm trước khi ký hợp đồng.

Góc nhìn chuyên gia: Tính hợp lý và rào cản kỹ thuật

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc áp dụng Luật Đấu thầu 22/2023 và các văn bản hướng dẫn mới nhất như Nghị định 214/2025/NĐ-CP là bước đi đúng đắn của chủ đầu tư trong việc cập nhật quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc đưa tiêu chí 'hộ khẩu địa phương' vào HSMT cần được xem xét kỹ lưỡng để tránh vi phạm quy định về việc hạn chế nhà thầu theo khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023, trừ khi đặc thù công việc yêu cầu tính cơ động và am hiểu địa bàn tuyệt đối để đảm bảo an toàn vận hành nhà máy thủy điện."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Yêu cầu kinh nghiệm 05 năm đối với nhân viên tạp vụ là một tiêu chí khá 'nặng' đối với một gói thầu quy mô dưới 1 tỷ đồng. Điều này cho thấy Công ty ĐHĐ ưu tiên tối đa cho tính ổn định và chuyên nghiệp. Nhà thầu cần đặc biệt chú trọng phần 'Biện pháp an toàn' và 'Cam kết bảo mật thông tin' , bởi đây là các khu vực hạ tầng năng lượng quan trọng, bất kỳ sai sót nào trong quản lý nhân sự cũng có thể dẫn đến rủi ro mất an toàn thông tin."

Gói thầu này được vận hành dựa trên một hệ thống quyết định hành chính bài bản. Ngày 02/12/2025, Tổng giám đốc Đặng Văn Cường đã ký Quyết định số 597/QĐ-TĐĐHĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tiếp đó, vào ngày 08/12/2025, HSMT chính thức được thông qua tại Quyết định số 614/QĐ-TĐĐHĐ.

Hồ sơ cũng quy định rõ quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm hàng ngày và hàng tháng. Nếu công tác vệ sinh nấu ăn không phù hợp, nhà thầu bắt buộc phải khắc phục ngay trong ngày. Chứng từ thanh toán phải đầy đủ hóa đơn tài chính và biên bản xác nhận hàng tháng.

Việc Công ty ĐHĐ tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng cho các dịch vụ hậu cần không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí SXKD mà còn tạo môi trường minh bạch cho các hộ kinh doanh địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nhà nước. Kết quả của gói thầu này sẽ là minh chứng cho việc cân bằng giữa giá trị kinh tế và yêu cầu kỹ thuật khắt khe trong ngành điện.

