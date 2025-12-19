Công ty ĐHĐ đấu thầu dịch vụ nấu ăn: Những yêu cầu khắt khe về nhân sự bản địa

Thị trường đấu thầu dịch vụ phi tư vấn cuối năm 2025 đang trở nên sôi động với những gói thầu hậu cần phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026. Mới đây, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) đã hoàn thành mở thầu gói thầu "Vệ sinh nấu ăn các khu vực thuộc quản lý của Công ty ĐHĐ năm 2026" (Mã TBMT: IB2500565275). Bên cạnh diễn biến về giá, những yêu cầu kỹ thuật "đặc thù" trong hồ sơ mời thầu (HSMT) đang trở thành tâm điểm phân tích của giới chuyên gia.
Cuộc đấu giá "ngang tài ngang sức"
Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 10:55 ngày 21/07/2025 , gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 741.720.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện trích từ chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2026 của doanh nghiệp.
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Minh: Giá dự thầu 723.000.000 đồng.
Hộ kinh doanh Phạm Thị Đào: Giá dự thầu 732.000.000 đồng.
Cả hai nhà thầu đều chào thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng và có bảo đảm dự thầu trị giá 7.500.000 đồng dưới hình thức cam kết trong đơn dự thầu. Với mức chênh lệch giá chỉ khoảng 9 triệu đồng, cuộc đua này đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối trong các giải pháp kỹ thuật và phương pháp luận thực hiện dịch vụ.
Yêu cầu kỹ thuật: Khi "kinh nghiệm 05 năm" và "hộ khẩu" lên tiếng
Đi sâu vào Chương V của HSMT , Công ty ĐHĐ đưa ra các tiêu chí kỹ thuật cực kỳ chi tiết nhằm đảm bảo chất lượng bữa ăn và an ninh tại các khu vực nhạy cảm như Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận, Nhà ăn Bảo Lộc, Đa Nhim và Đơn Dương.
Ngoài ra, tại khu vực Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận, yêu cầu số lượng nhân công lên đến 03 người, làm việc 26 ngày/tháng và đủ 08 giờ/ngày. Tất cả nhân sự phải có hồ sơ khám sức khỏe không mắc bệnh truyền nhiễm trước khi ký hợp đồng.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc áp dụng Luật Đấu thầu 22/2023 và các văn bản hướng dẫn mới nhất như Nghị định 214/2025/NĐ-CP là bước đi đúng đắn của chủ đầu tư trong việc cập nhật quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc đưa tiêu chí 'hộ khẩu địa phương' vào HSMT cần được xem xét kỹ lưỡng để tránh vi phạm quy định về việc hạn chế nhà thầu theo khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023, trừ khi đặc thù công việc yêu cầu tính cơ động và am hiểu địa bàn tuyệt đối để đảm bảo an toàn vận hành nhà máy thủy điện."
Gói thầu này được vận hành dựa trên một hệ thống quyết định hành chính bài bản. Ngày 02/12/2025, Tổng giám đốc Đặng Văn Cường đã ký Quyết định số 597/QĐ-TĐĐHĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tiếp đó, vào ngày 08/12/2025, HSMT chính thức được thông qua tại Quyết định số 614/QĐ-TĐĐHĐ.