Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Tính cạnh tranh tại các gói thầu thiết bị giáo dục: Liệu có thực chất? [Kỳ 4]

Phân tích từ các gói thầu của Liên danh Hương Tràm cho thấy một nghịch lý: số lượng nhà thầu tham gia đông nhưng kết quả vẫn là một cái tên quen thuộc trúng thầu sát giá.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu 29,5 tỷ đồng tại Cần Thơ được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ. Về lý thuyết, đây là hình thức đảm bảo tính cạnh tranh cao nhất.

Tuy nhiên, thực tế diễn ra tại gói thầu IB2500526435 lại cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác. Mặc dù có tới 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, nhưng sau các bước sàng lọc của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư, chỉ duy nhất Liên danh Thiết bị Khối phổ thông được đưa vào danh sách xếp hạng và trúng thầu.

1b.png
Nguồn MSC

Điều đáng nói là giá dự thầu của các đối thủ bị loại đều thấp hơn giá của liên danh trúng thầu. Cụ thể, Liên danh Sài Gòn 68 - AZ Kiên Giang chào giá 27,6 tỷ đồng, thấp hơn giá trúng thầu gần 1 tỷ đồng. Công ty HN Dotnet cũng chào giá 27,8 tỷ đồng. Nếu một trong hai nhà thầu này không bị loại vì lỗi hồ sơ, ngân sách nhà nước đã có thể tiết kiệm thêm hàng tỷ đồng.

Việc các nhà thầu chào giá thấp nhưng lại mắc lỗi "ngớ ngẩn" trong hồ sơ kỹ thuật hoặc năng lực khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn về hiện tượng "quân xanh, quân đỏ". Theo quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu 2023, các hành vi thông thầu, gian lận, dàn xếp để một nhà thầu trúng thầu là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Nhìn rộng ra các hoạt động khác của Công ty Hương Tràm và Công ty Thiết bị Giáo dục trong năm 2025, tình trạng "thắng tuyệt đối" tại các địa bàn quen thuộc như Đắk Lắk hay các trường học tại Hà Nội diễn ra khá thường xuyên. Tại Đắk Lắk, Công ty Hương Tràm tham gia 6 gói và trúng cả 6 gói. Tại Trường THPT Chu Văn An, Công ty Thiết bị Giáo dục tham gia 4 gói và trúng cả 4 gói.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Hiệu quả của đấu thầu phải được đo lường bằng tỷ lệ tiết kiệm và chất lượng hàng hóa. Nếu một cuộc thầu có nhiều người tham gia nhưng các đối thủ đều bị loại vì những lỗi không đáng có, thì tính cạnh tranh của cuộc thầu đó chỉ là hình thức. Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong trường hợp này cần được nâng cao theo đúng tinh thần Nghị định 214/2025/NĐ-CP".

Dư luận đang chờ đợi câu trả lời thỏa đáng từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ về việc thẩm định năng lực các nhà thầu tham dự, để đảm bảo tiền ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Để hoạt động đấu thầu đảm bảo minh bạch: Góc nhìn từ chuyên gia và cơ quan quản lý.

#đấu thầu #giáo dục #cạnh tranh #nghịch lý #thầu thiết bị #quân xanh quân đỏ

Bài liên quan

Bạn đọc

Liên danh Hương Tràm - Thiết bị Giáo dục: "Cặp bài trùng" trúng thầu sát giá [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng thầu hàng trăm gói thầu trị giá hàng nghìn tỷ đồng, hai doanh nghiệp này đang khẳng định vị thế thống trị tại nhiều địa phương với tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hai thành viên trong Liên danh Thiết bị Khối phổ thông vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ lựa chọn là những pháp nhân có "sức mạnh" đấu thầu đáng nể trong lĩnh vực giáo dục.

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Hương Tràm (trụ sở tại TP HCM, MSDN: 0312566827) do bà Đinh Thị Mai Hương làm đại diện pháp luật, đã tham gia 175 gói thầu và trúng tới 86 gói. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh đạt hơn 501 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ khi đã tham dự 12 gói thầu và trúng tới 6 gói tại đây.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Sở Giáo dục Cần Thơ: 3 đối thủ bị loại tại gói thầu 29,5 tỷ đồng [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị hơn 29 tỷ đồng, 3 đối thủ của Liên danh Hương Tràm - Thiết bị Giáo dục bị loại vì lỗi sơ đẳng, mở đường cho liên danh này về đích sát giá.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, bà Trần Thị Huyền, Q. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã ký Quyết định số 1714/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm tài sản, thiết bị cho các đơn vị trực thuộc năm 2025".

Gói thầu này có giá dự toán 29.592.897.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Thiết bị Khối phổ thông (gồm Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Hương Tràm và Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Thiết bị Giáo dục) với giá trúng thầu 28.535.637.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đơn vị tư vấn Sài Gòn Mới và những dấu hỏi tại gói thầu của Sở Giáo dục [Kỳ 3]

Vai trò của đơn vị tư vấn trong việc chấm thầu và loại bỏ các đối thủ của Liên danh Hương Tràm tại TP Cần Thơ đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong quy trình lựa chọn nhà thầu tại gói thầu "Mua sắm tài sản, thiết bị cho các đơn vị trực thuộc năm 2025", vai trò của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Sài Gòn Mới cực kỳ quan trọng.

Theo Báo cáo đánh giá số 1216/BC-SGM, tổ chuyên gia của Công ty Sài Gòn Mới bao gồm 3 thành viên: ông Phạm Ninh Hà (Tổ trưởng), bà Dương Thị Thu Hoài và ông Nguyễn Phi Hổ. Chính tổ chuyên gia này đã đưa ra các kết luận dẫn đến việc loại bỏ 3/4 nhà thầu tham dự ngay từ bước đánh giá năng lực và kỹ thuật.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới