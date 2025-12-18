Hà Nội

Bạn đọc

Đồng Nai: Toyota Biên Hòa trúng gói thầu xe công tại phường Long Hưng với giá tiết kiệm 0 đồng [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng Đảng ủy phường Long Hưng (Đồng Nai), Công ty TNHH Toyota Biên Hòa trúng thầu với giá 825 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách là 0%.

Hải Anh

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, ngày 12/12/2025, Văn phòng Đảng ủy phường Long Hưng (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu cho gói mua sắm tài sản công quan trọng dịp cuối năm. Theo đó, đơn vị trúng thầu là một cái tên quen thuộc trên địa bàn: Công ty TNHH Toyota Biên Hòa.

Trúng thầu "kịch trần", tiết kiệm 0 đồng

Cụ thể, theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 23-QĐ/VPĐU ngày 12/12/2025 do ông Trần Thanh Cảnh, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Long Hưng ký, Công ty TNHH Toyota Biên Hòa (có địa chỉ trụ sở tại Số A17, Khu phố 5, Xa Lộ Hà Nội, Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai) đã trúng Gói thầu số 01: Mua sắm xe ô tô 7-8 chỗ phục vụ công tác chung của phường Long Hưng.

Gói thầu này thuộc dự án/dự toán mua sắm "Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của phường Long Hưng", được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp bổ sung cho ngân sách phường.

Đáng chú ý, giá trúng thầu của Công ty TNHH Toyota Biên Hòa là 825.000.000 đồng. Con số này trùng khớp hoàn toàn với giá gói thầu mà chủ đầu tư đưa ra ban đầu (825.000.000 đồng). Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi (chào hàng cạnh tranh), gói thầu này đã không tiết kiệm được bất kỳ đồng nào cho ngân sách nhà nước (tỷ lệ tiết kiệm 0%).

Theo tìm hiểu, gói thầu được tổ chức theo hình thức Chào hàng cạnh tranh, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, đấu thầu qua mạng. Tuy nhiên, tại thời điểm đóng thầu vào lúc 09:00 ngày 10/12/2025, Biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Toyota Biên Hòa tham dự. Việc thiếu vắng sự cạnh tranh từ các nhà thầu khác được xem là một trong những nguyên nhân khiến giá trúng thầu không có sự giảm giá đáng kể, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm bằng 0.

screen-shot-2025-12-18-at-094632.png

Quy trình đánh giá "thần tốc"

Hồ sơ vụ việc cho thấy quy trình đánh giá E-HSDT của gói thầu này diễn ra với tốc độ rất nhanh.

Cụ thể, Biên bản mở thầu được lập lúc 09:11 ngày 10/12/2025. Ngay trong ngày 10/12/2025, Tổ chuyên gia của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng Đông Đô Thành đã hoàn tất Báo cáo đánh giá E-HSDT số 27/BCĐG-ĐĐT.

Theo báo cáo này, Công ty TNHH Toyota Biên Hòa đã vượt qua tất cả các bước đánh giá từ tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm đến kỹ thuật và tài chính.

  • Về năng lực tài chính: Nhà thầu kê khai giá trị tài sản ròng năm gần nhất là hơn 50,8 tỷ đồng; Doanh thu bình quân hàng năm đạt hơn 3.279 tỷ đồng.
  • Về kinh nghiệm: Nhà thầu kê khai các hợp đồng tương tự đã thực hiện, bao gồm hợp đồng số 251818/11/2025/TBH/HĐKT ký ngày 20/11/2025 với giá trị hơn 1,14 tỷ đồng.

Chỉ 02 ngày sau khi mở thầu, ngày 12/12/2025, ông Trần Thanh Cảnh, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Long Hưng đã đặt bút ký Quyết định số 23-QĐ/VPĐU phê duyệt kết quả, chính thức trao gói thầu về tay Công ty TNHH Toyota Biên Hòa với thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày (sau đó rút ngắn còn 20 ngày trong thông báo kết quả).

"Cơn mưa" trúng thầu của Toyota Biên Hòa dịp cuối năm 2025

Việc trúng thầu tại phường Long Hưng chỉ là một mắt xích trong chuỗi thành công liên tiếp của Công ty TNHH Toyota Biên Hòa vào giai đoạn cuối năm 2025. Dữ liệu cho thấy, doanh nghiệp này đang trở thành đối tác cung cấp xe công chủ lực cho nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chỉ tính riêng trong tháng 12/2025, ngoài gói thầu tại phường Long Hưng, Công ty TNHH Toyota Biên Hòa đã được công bố trúng nhiều gói thầu khác với kịch bản tương tự (thường là nhà thầu duy nhất hoặc trúng sát giá):

  • Ngày 12/12/2025: Trúng gói thầu Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung tại UBND xã An Viễn với giá 815.000.000 đồng (Giá gói thầu 815.000.000 đồng - Tiết kiệm 0 đồng).
  • Ngày 12/12/2025: Trúng gói thầu Mua sắm 01 xe ô tô 7-8 chỗ tại Văn phòng HĐND và UBND phường Long Bình với giá 825.000.000 đồng (Giá gói thầu 825.000.000 đồng - Tiết kiệm 0 đồng).
  • Ngày 09/12/2025: Trúng gói thầu Mua sắm xe ô tô 7-8 chỗ tại Văn phòng HĐND-UBND phường Trấn Biên với giá 833.000.000 đồng.
  • Ngày 12/12/2025: Trúng gói thầu Mua sắm xe ô tô 08 chỗ phục vụ công tác chung của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai với giá 815.000.000 đồng.

Sự trùng hợp về thời điểm trúng thầu (cùng ngày 12/12/2025 được công bố trúng nhiều gói), sự tương đồng về giá trị gói thầu (quanh mốc 815 - 825 triệu đồng) và kịch bản "tiết kiệm 0 đồng" tại nhiều đơn vị hành chính cấp xã/phường khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực sự trong các gói thầu này.

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu liên tục tham gia và trúng thầu với tư cách độc nhất, giá trúng thầu bằng giá gói thầu (tiết kiệm 0%) tuy không vi phạm quy định nếu quy trình thủ tục đúng, nhưng xét về hiệu quả kinh tế thì chưa đạt được mục tiêu tối ưu hóa ngân sách nhà nước."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Khi các gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng như xe ô tô mà chỉ có một nhà thầu tham dự, cần xem xét lại công tác lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Liệu các tiêu chí kỹ thuật có được xây dựng quá chi tiết, khu biệt để hướng tới một dòng xe hoặc một nhà cung cấp cụ thể hay không? Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần tích cực hơn trong việc công khai, mời thầu rộng rãi để thu hút nhiều nhà thầu tham dự, qua đó tạo ra cuộc đua về giá, có lợi cho ngân sách."

Ngoài ra, Luật sư Nguyễn Văn Lập và Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng lưu ý, theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc công khai thông tin đấu thầu cần đảm bảo sự minh bạch tối đa. Cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp lặp đi lặp lại để đảm bảo môi trường đầu tư công lành mạnh.

Trước thực tế trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cần có sự rà soát, đánh giá lại hiệu quả của công tác đấu thầu mua sắm tài sản công tại các đơn vị cấp xã/phường, đảm bảo ngân sách được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đúng như tinh thần của Luật Đấu thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2]: Đồng Nai: Hàng loạt gói thầu xe công về tay Toyota Biên Hòa với kịch bản "tiết kiệm 0 đồng"

Hà Tĩnh: Gói thầu BIM hơn 1,1 tỷ, Công ty Thế Gia trúng thầu sát nút trong thế "độc diễn" [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu gói tư vấn BIM tại Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh, Công ty Thế Gia tiếp tục khẳng định vị thế tại địa phương này. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự cạnh tranh tại các gói thầu công nghệ số đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như hiệu quả tiết kiệm ngân sách thực sự.

Ngày 26/11/2025, ông Nguyễn Danh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh) đã ký Quyết định số 247/QĐ-BGTĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 21.TVBIM: Lập Mô hình thông tin công trình.

Đây là một gói thầu tư vấn quan trọng thuộc Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh, được đầu tư bằng nguồn vốn vay OCR của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), vốn đối ứng và vốn viện trợ không hoàn lại.

Xem chi tiết

Gói thầu 11 MSHH tại Nhiệt điện Duyên Hải: 8/9 nhà thầu bị loại, Sông Lam về đích [Kỳ 2]

Tại gói thầu cung cấp vật tư máy lạnh, chiller của Nhiệt điện Duyên Hải, có tới 9 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, 8 đối thủ đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật và cạnh tranh về giá, giúp Công ty Sông Lam trúng thầu dù giá dự thầu không phải là thấp nhất.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tính cạnh tranh trong đấu thầu không chỉ thể hiện ở số lượng nhà thầu tham gia mà còn ở tỷ lệ nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật để vào vòng tài chính. Tại Gói thầu 11 MSHH-SXKD-2025: "Cung cấp vật tư máy lạnh, máy nén, chiller cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3", kết quả lựa chọn nhà thầu đã mang lại nhiều bất ngờ.

Gói thầu này do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải làm chủ đầu tư, tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Biên bản mở thầu ghi nhận sự quan tâm lớn từ thị trường với 9 nhà thầu nộp E-HSDT. Đây là con số lý tưởng để chủ đầu tư có thể lựa chọn mức giá tốt nhất.

Xem chi tiết

Điệp khúc "một mình một ngựa" và nhóm nhà thầu quen mặt tại Cục Hàng hải

Tại các gói thầu nạo vét hàng trăm tỷ đồng do Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam làm chủ đầu tư, kịch bản "chỉ có một nhà thầu tham dự" liên tục lặp lại. Đáng chú ý, nhà thầu trúng thầu thường là những liên danh với các gương mặt thân quen như Minh Hằng, Song Thương, Tường Vy, Mỹ Dung.

Phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy, các gói thầu nạo vét quy mô lớn gần đây của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thường xuyên xuất hiện những liên danh nhà thầu với các thành viên lặp đi lặp lại. Đáng ngại hơn, tính cạnh tranh tại các gói thầu này gần như bằng không khi chỉ có duy nhất một liên danh tham dự và trúng thầu.

Những liên danh "bất khả chiến bại"

Xem chi tiết

Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Năm 2025 ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M với hàng loạt gói thầu tư vấn trúng liên tiếp từ lĩnh vực y tế đến giáo dục. Tuy nhiên, việc các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại với điểm số "chạm đáy" đang đặt ra nhiều băn khoăn về tính minh bạch tại các dự án này.