Bạn đọc

Nghịch lý giá trúng thầu và bài toán hiệu quả kinh tế từ khâu lập dự toán [Kỳ 3]

Dữ liệu lịch sử cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu của Công ty Kỹ thuật Viễn Đông so với giá dự toán lên tới 102,45%, đặt ra câu hỏi về công tác khảo sát giá ban đầu của các chủ đầu tư.

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những chỉ số gây ngạc nhiên nhất trong hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt mức 102,45%.

Trong đấu thầu, thông thường giá trúng thầu phải thấp hơn giá dự toán để đảm bảo tiết kiệm ngân sách. Việc con số này vượt ngưỡng 100% phản ánh thực trạng giá trúng thầu cao hơn giá dự toán ban đầu do chủ đầu tư đưa ra. Điều này thường xuất phát từ việc trong quá trình lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư đã thực hiện các bước điều chỉnh tăng giá dự toán do thay đổi cấu hình kỹ thuật hoặc biến động thị trường, nhưng các tài liệu điều chỉnh này thường không được công khai đầy đủ như thông báo mời thầu gốc.

Lưu ý rằng, việc trúng thầu vượt giá dự toán ban đầu hoàn toàn đúng quy định nếu có quyết định điều chỉnh dự toán hợp lệ. Tuy nhiên, tần suất diễn ra điều này trong chuỗi 413 gói thầu đã trúng của công ty cho thấy công tác khảo sát giá, lập dự toán của các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có dấu hiệu chưa sát với thực tế thị trường ngay từ đầu.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Nếu dự toán lập ra thường xuyên phải điều chỉnh tăng để nhà thầu có thể trúng thầu, nó phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư có vấn đề. Điều này không chỉ làm giảm tính minh bạch mà còn có thể làm mất đi ý nghĩa của việc tiết kiệm ngân sách thông qua đấu thầu cạnh tranh".

Tại gói thầu vừa trúng tại Phường 1 Bảo Lộc vào cuối năm 2025, việc tiết kiệm chỉ đạt khoảng 1,91% cũng là một minh chứng cho thấy sự sát giá gần như tuyệt đối. Theo chuyên gia Đào Giang, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong những trường hợp này là rất lớn, đặc biệt là khi chỉ có 2 nhà thầu tham gia và giá trúng thầu suýt soát giá trần.

Các cơ quan chức năng, kiểm toán cần vào cuộc soi xét kỹ lưỡng quy trình lập dự toán và phê duyệt giá tại các địa phương có mật độ trúng thầu sát giá cao như Lâm Đồng. Việc đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh không chỉ giúp chọn được nhà thầu tốt nhất mà còn bảo vệ tối đa lợi ích của người dân.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Bài liên quan

Bạn đọc

Vị thế thống trị của Công ty Kỹ thuật Viễn Đông tại "sân nhà" Lâm Đồng [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông xác lập kỷ lục trúng thầu với mật độ dày đặc tại tỉnh Lâm Đồng, phủ sóng từ các cơ quan đến trường học.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông có lịch sử đấu thầu đồ sộ với 668 gói thầu đã tham gia trên toàn quốc. Trong đó, nhà thầu này đã trúng tới 413 gói, tương đương tỷ lệ thắng thầu khoảng 61,8%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) lên tới hơn 1.653 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đỉnh cao trong hoạt động của doanh nghiệp này là năm 2025. Theo thống kê, trong năm này, Công ty Kỹ thuật Viễn Đông tham gia 131 gói thầu và trúng tới 111 gói. Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp này thắng thầu hơn 9 gói thầu lớn nhỏ. Địa bàn "sân nhà" Lâm Đồng đóng góp tới 345 gói thầu trong lịch sử tham gia của công ty.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị tại Phường 1 Bảo Lộc: Tiết kiệm nhỏ giọt, cạnh tranh hạn chế [Kỳ 1]

Dự án mua sắm trang thiết bị giáo dục trị giá hơn 2 tỷ đồng tại Phường 1 Bảo Lộc ghi nhận sự tham gia của 2 nhà thầu, kết quả mức tiết kiệm ngân sách đạt được chỉ ở mức tượng trưng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 27/12/2025, ông Vũ Thành Công, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội Phường 1 Bảo Lộc đã ký Quyết định số 25/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gói 01: Toàn bộ chi phí thiết bị và dịch vụ liên quan”. Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học năm 2025 tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

kqlcnt.jpg
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu chuyển đổi số tại xã Dầu Tiếng: Tiết kiệm 0,2% cho ngân sách [Kỳ 1]

Một gói thầu mua sắm thiết bị trị giá gần 3 tỷ đồng tại xã Dầu Tiếng (TP HCM) vừa tìm được nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt mức 0,2%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/12/2025, bà Trần Thị Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng đã ký Quyết định số 36/QĐ-TTVH, TT&TT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị" thuộc dự toán "Chuyển đổi số hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã Dầu Tiếng".

qd.jpg
Nguồn: MSC
Xem chi tiết

