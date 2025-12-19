Đồng Nai: Hàng loạt gói thầu xe công về tay Toyota Biên Hòa với kịch bản "tiết kiệm 0 đồng" [Kỳ 2]

Chỉ trong nửa đầu tháng 12/2025, Công ty TNHH Toyota Biên Hòa liên tiếp trúng thầu cung cấp xe ô tô cho nhiều cơ quan, đơn vị tại Đồng Nai. Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu này đều có giá trúng thầu trùng khít với giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách là 0%.

Tiếp tục thông tin về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Toyota Biên Hòa (có địa chỉ tại Phường Tam Phước, Đồng Nai), việc doanh nghiệp này trúng thầu tại Văn phòng Đảng ủy phường Long Hưng không phải là trường hợp cá biệt. Mở rộng rà soát dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dịp cuối năm 2025, phóng viên ghi nhận một "cơn mưa" trúng thầu của doanh nghiệp này với một kịch bản lặp lại đến kỳ lạ: Một mình tham dự và trúng thầu sát giá tuyệt đối (tiết kiệm 0 đồng).

Một ngày, trúng nhiều gói thầu "0 đồng tiết kiệm"

Ngày 12/12/2025 có lẽ là ngày vui lớn của Công ty TNHH Toyota Biên Hòa khi doanh nghiệp này liên tiếp được xướng tên ở nhiều đơn vị hành chính cấp xã/phường.

Cụ thể, tại UBND xã An Viễn (tỉnh Đồng Nai), theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 12/12/2025, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Lợi đã phê duyệt cho Công ty TNHH Toyota Biên Hòa trúng Gói thầu 01: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung. Giá trúng thầu là 815.000.000 đồng, bằng đúng giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1683/QĐ-UBND trước đó.

Cùng ngày 12/12/2025, tại UBND phường Long Bình (tỉnh Đồng Nai), Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quốc Vương ký Quyết định số 156/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm 01 xe ô tô 7-8 chỗ phục vụ công tác chung. Đơn vị trúng thầu vẫn là Công ty TNHH Toyota Biên Hòa với giá 825.000.000 đồng. Con số này một lần nữa trùng khớp hoàn toàn với giá gói thầu, không giảm được bất kỳ đồng nào cho ngân sách.

Trước đó vài ngày, vào ngày 09/12/2025, tại UBND phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai), Công ty TNHH Toyota Biên Hòa cũng đã "một mình một chợ" trúng gói thầu mua sắm xe ô tô 7-8 chỗ (theo Quyết định số 153/QĐ-UBND) với giá 833.000.000 đồng. Tương tự các gói thầu trên, tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này cũng là 0%.

"Phủ sóng" từ cấp Xã đến cấp Sở, Ngành

Không chỉ thống lĩnh thị trường xe công ở cấp xã, phường, Công ty TNHH Toyota Biên Hòa còn là đối tác quen thuộc của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh.

Tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, ngày 28/11/2025, Giám đốc Sở Trương Thị Kim Huệ đã ký Quyết định số 2608/QĐ-SGDĐT phê duyệt cho nhà thầu này trúng gói mua sắm xe ô tô loại 4-5 chỗ. Giá trúng thầu là 815.000.000 đồng, tiếp tục là một con số "tròn trĩnh" không có tiết kiệm.

Tại Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai, ngày 03/12/2025, Phó Bí thư Nguyễn Thanh Hiền ký Quyết định số 2003-QĐ/ĐUK trao gói thầu mua sắm xe ô tô 08 chỗ cho Toyota Biên Hòa với giá 815.000.000 đồng (tiết kiệm 0 đồng).

Mới đây nhất, ngày 15/12/2025, tại Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng ban đã ký Quyết định số 123/QĐ-DT&TG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói "Xe Ô tô 7 chỗ", với giá trúng thầu 900.000.000 đồng.

Tại UBND xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai), ngày 03/12/2025, Chủ tịch UBND xã Trần Hùng ký Quyết định số 156/QĐ-UBND phê duyệt cho Toyota Biên Hòa trúng thầu với giá 815.000.000 đồng (tiết kiệm 0 đồng).

Dấu hỏi về vai trò của đơn vị tư vấn

Điểm chung của hàng loạt gói thầu kể trên (đặc biệt là các gói thầu tại Phường Long Hưng, Phường Long Bình, Xã An Viễn, Phường Trấn Biên) là sự xuất hiện của Công ty TNHH Xây dựng Đông Đô Thành trong vai trò đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.

Dư luận đặt câu hỏi: Tại sao các gói thầu do đơn vị này tư vấn đều có chung một kịch bản là chỉ có duy nhất Công ty TNHH Toyota Biên Hòa tham dự và trúng thầu sát giá? Liệu các tiêu chí kỹ thuật trong E-HSMT có được xây dựng khách quan, hay có sự "định hướng" cho một dòng xe, một nhà cung cấp cụ thể?

Thực tế cho thấy, với việc giá trúng thầu liên tục trùng khớp với giá dự toán, mục tiêu "hiệu quả kinh tế" trong đấu thầu dường như đã bị bỏ ngỏ tại các gói thầu này.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.