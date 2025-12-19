Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi: Bài toán nhân sự tại gói vệ sinh 2026

Gói thầu vệ sinh công nghiệp năm 2026 của Công ty ĐHĐ thu hút 2 hộ kinh doanh tham gia với những yêu cầu khắt khe về nhân sự địa phương và tiêu chuẩn kỹ thuật số

Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ): Tiêu chuẩn kỹ thuật “địa phương hóa” tại gói thầu vệ sinh công nghiệp

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi vừa chính thức mở thầu gói thầu “Vệ sinh công nghiệp các khu vực thuộc quản lý của Công ty ĐHĐ năm 2026”. Dù giá trị gói thầu không quá lớn, nhưng những tình tiết pháp lý và yêu cầu kỹ thuật đặc thù đã mở ra nhiều góc nhìn về việc tối ưu hóa nguồn lực địa phương trong hoạt động đấu thầu năng lượng.

Từ những quyết định mang tính chiến lược

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu mã số IB2500565905 có giá dự toán là 529.800.000 đồng. Để chuẩn bị cho việc triển khai vào năm 2026, ngay từ cuối năm 2025, dàn lãnh đạo Công ty ĐHĐ đã ký ban hành các văn bản then chốt.

Cụ thể, ngày 02/12/2025, Tổng giám đốc Đặng Văn Cường đã ký Quyết định số 598/QĐ-TĐĐHĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chỉ 6 ngày sau, vào ngày 08/12/2025, vị CEO này tiếp tục ký Quyết định số 613/QĐ-TĐĐHĐ để phê duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT). Các quyết định này đều căn cứ trên những hành lang pháp lý mới nhất như Luật Đấu thầu 2023 (sửa đổi năm 2025) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP vừa có hiệu lực.

Cuộc đối đầu giữa hai “nữ tướng” hộ kinh doanh

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 10:32 ngày 17/12/2025 cho thấy sự tham gia của hai nhà thầu:

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Hộ kinh doanh Phạm Thị Đào: Chào giá 514.800.000 đồng.

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Minh: Chào giá 528.000.000 đồng.

Cả hai đều giữ nguyên giá dự thầu, không áp dụng tỷ lệ giảm giá và đưa ra thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng. Đáng chú ý, việc cả hai nhà thầu đều là hộ kinh doanh cho thấy tính chất của gói thầu phi tư vấn này rất phù hợp với các đơn vị quy mô nhỏ tại địa phương.

Yêu cầu kỹ thuật: Không chỉ là quét dọn

Phân tích kỹ Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật, có thể thấy chủ đầu tư đưa ra những rào cản kỹ thuật rất cụ thể nhằm đảm bảo an ninh và hiệu quả tại các nhà máy thủy điện trọng yếu.

Tại khu vực nhà máy Hàm Thuận, Đa Mi và điện mặt trời Đa Mi, nhà thầu phải đảm bảo 02 nhân công làm việc hàng ngày. Trong khi đó, tại khu vực nhà máy Đa Nhim và Sông Pha, con số này là 03 người. Điều kiện “ngặt nghèo” nằm ở chỗ: Tất cả nhân sự phải là người địa phương, có hộ khẩu thường trú tại nơi thực hiện hợp đồng.

Chưa dừng lại ở đó, chủ đầu tư còn quy định rõ giới tính là “Nữ”, độ tuổi từ 20 đến 55, có sức khỏe tốt và lý lịch rõ ràng. Đặc biệt, nhân sự phải cam kết bảo mật tuyệt đối an toàn thông tin, không để thất thoát dữ liệu của Công ty.

Góc nhìn từ chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc đưa tiêu chí hộ khẩu thường trú vào HSMT đối với các gói thầu dịch vụ vệ sinh tại các mục tiêu hạ tầng quan trọng như thủy điện là một giải pháp quản trị rủi ro thông minh. Nó vừa đảm bảo tính ổn định nhân sự, vừa giúp nhà thầu dễ dàng kiểm soát lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, theo Luật Đấu thầu 22/2023, nhà thầu cần lưu ý chứng minh các tài liệu này một cách trung thực trong E-HSDT để tránh bị coi là gian lận."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Cuộc đấu thầu này có tính cạnh tranh khá tốt giữa hai hộ kinh doanh. Với mức giá chênh lệch không quá lớn, kết quả thắng thầu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực đáp ứng nhân sự 'địa phương hóa' mà HSMT yêu cầu. Theo Nghị định 90/2025, việc làm rõ E-HSDT sẽ xoay quanh các bằng chứng về hộ khẩu và khám sức khỏe của nhân sự dự kiến."

Sự minh bạch và trách nhiệm

Toàn bộ quy trình từ khâu lập hồ sơ đến mở thầu đều được thực hiện qua mạng, in trực tiếp từ hệ thống e-GP. Vai trò của Tổ chuyên gia và Phòng Kế hoạch Vật tư (thể hiện qua Tờ trình số 2563/KHVT và 2633/KHVT) đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chuyên môn trước khi trình Tổng giám đốc phê duyệt.

Trách nhiệm thi hành quyết định được giao cho Trưởng các đơn vị, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa và Tổ chuyên gia. Điều này đảm bảo rằng gói thầu trị giá hơn 529 triệu đồng này sẽ được triển khai đúng tiến độ, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ĐHĐ trong năm 2026.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp nhà nước đang siết chặt quản lý chi phí, việc lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức Chào hàng cạnh tranh qua mạng như Công ty ĐHĐ đang làm là bước đi đúng đắn, vừa đảm bảo tính kinh tế, vừa mở rộng cơ hội cho các hộ kinh doanh địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ công nghiệp.