Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi: Bài toán nhân sự tại gói vệ sinh 2026

Gói thầu vệ sinh công nghiệp năm 2026 của Công ty ĐHĐ thu hút 2 hộ kinh doanh tham gia với những yêu cầu khắt khe về nhân sự địa phương và tiêu chuẩn kỹ thuật số

Thục Anh

Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ): Tiêu chuẩn kỹ thuật “địa phương hóa” tại gói thầu vệ sinh công nghiệp

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi vừa chính thức mở thầu gói thầu “Vệ sinh công nghiệp các khu vực thuộc quản lý của Công ty ĐHĐ năm 2026”. Dù giá trị gói thầu không quá lớn, nhưng những tình tiết pháp lý và yêu cầu kỹ thuật đặc thù đã mở ra nhiều góc nhìn về việc tối ưu hóa nguồn lực địa phương trong hoạt động đấu thầu năng lượng.

Từ những quyết định mang tính chiến lược

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu mã số IB2500565905 có giá dự toán là 529.800.000 đồng. Để chuẩn bị cho việc triển khai vào năm 2026, ngay từ cuối năm 2025, dàn lãnh đạo Công ty ĐHĐ đã ký ban hành các văn bản then chốt.

Cụ thể, ngày 02/12/2025, Tổng giám đốc Đặng Văn Cường đã ký Quyết định số 598/QĐ-TĐĐHĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chỉ 6 ngày sau, vào ngày 08/12/2025, vị CEO này tiếp tục ký Quyết định số 613/QĐ-TĐĐHĐ để phê duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT). Các quyết định này đều căn cứ trên những hành lang pháp lý mới nhất như Luật Đấu thầu 2023 (sửa đổi năm 2025) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP vừa có hiệu lực.

Cuộc đối đầu giữa hai “nữ tướng” hộ kinh doanh

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 10:32 ngày 17/12/2025 cho thấy sự tham gia của hai nhà thầu:

1-5598.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Hộ kinh doanh Phạm Thị Đào: Chào giá 514.800.000 đồng.

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Minh: Chào giá 528.000.000 đồng.

Cả hai đều giữ nguyên giá dự thầu, không áp dụng tỷ lệ giảm giá và đưa ra thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng. Đáng chú ý, việc cả hai nhà thầu đều là hộ kinh doanh cho thấy tính chất của gói thầu phi tư vấn này rất phù hợp với các đơn vị quy mô nhỏ tại địa phương.

Yêu cầu kỹ thuật: Không chỉ là quét dọn

Phân tích kỹ Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật, có thể thấy chủ đầu tư đưa ra những rào cản kỹ thuật rất cụ thể nhằm đảm bảo an ninh và hiệu quả tại các nhà máy thủy điện trọng yếu.

Tại khu vực nhà máy Hàm Thuận, Đa Mi và điện mặt trời Đa Mi, nhà thầu phải đảm bảo 02 nhân công làm việc hàng ngày. Trong khi đó, tại khu vực nhà máy Đa Nhim và Sông Pha, con số này là 03 người. Điều kiện “ngặt nghèo” nằm ở chỗ: Tất cả nhân sự phải là người địa phương, có hộ khẩu thường trú tại nơi thực hiện hợp đồng.

Chưa dừng lại ở đó, chủ đầu tư còn quy định rõ giới tính là “Nữ”, độ tuổi từ 20 đến 55, có sức khỏe tốt và lý lịch rõ ràng. Đặc biệt, nhân sự phải cam kết bảo mật tuyệt đối an toàn thông tin, không để thất thoát dữ liệu của Công ty.

Góc nhìn từ chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc đưa tiêu chí hộ khẩu thường trú vào HSMT đối với các gói thầu dịch vụ vệ sinh tại các mục tiêu hạ tầng quan trọng như thủy điện là một giải pháp quản trị rủi ro thông minh. Nó vừa đảm bảo tính ổn định nhân sự, vừa giúp nhà thầu dễ dàng kiểm soát lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, theo Luật Đấu thầu 22/2023, nhà thầu cần lưu ý chứng minh các tài liệu này một cách trung thực trong E-HSDT để tránh bị coi là gian lận."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Cuộc đấu thầu này có tính cạnh tranh khá tốt giữa hai hộ kinh doanh. Với mức giá chênh lệch không quá lớn, kết quả thắng thầu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực đáp ứng nhân sự 'địa phương hóa' mà HSMT yêu cầu. Theo Nghị định 90/2025, việc làm rõ E-HSDT sẽ xoay quanh các bằng chứng về hộ khẩu và khám sức khỏe của nhân sự dự kiến."

Sự minh bạch và trách nhiệm

Toàn bộ quy trình từ khâu lập hồ sơ đến mở thầu đều được thực hiện qua mạng, in trực tiếp từ hệ thống e-GP. Vai trò của Tổ chuyên gia và Phòng Kế hoạch Vật tư (thể hiện qua Tờ trình số 2563/KHVT và 2633/KHVT) đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chuyên môn trước khi trình Tổng giám đốc phê duyệt.

Trách nhiệm thi hành quyết định được giao cho Trưởng các đơn vị, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa và Tổ chuyên gia. Điều này đảm bảo rằng gói thầu trị giá hơn 529 triệu đồng này sẽ được triển khai đúng tiến độ, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ĐHĐ trong năm 2026.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp nhà nước đang siết chặt quản lý chi phí, việc lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức Chào hàng cạnh tranh qua mạng như Công ty ĐHĐ đang làm là bước đi đúng đắn, vừa đảm bảo tính kinh tế, vừa mở rộng cơ hội cho các hộ kinh doanh địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ công nghiệp.

#Thủy điện Đa Nhim #gói vệ sinh 2026 #nhân sự địa phương #hộ kinh doanh #tiêu chuẩn kỹ thuật

Bài liên quan

Bạn đọc

Đồng Nai: Hàng loạt gói thầu xe công về tay Toyota Biên Hòa với kịch bản "tiết kiệm 0 đồng" [Kỳ 2]

Chỉ trong nửa đầu tháng 12/2025, Công ty TNHH Toyota Biên Hòa liên tiếp trúng thầu cung cấp xe ô tô cho nhiều cơ quan, đơn vị tại Đồng Nai. Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu này đều có giá trúng thầu trùng khít với giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách là 0%.

Tiếp tục thông tin về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Toyota Biên Hòa (có địa chỉ tại Phường Tam Phước, Đồng Nai), việc doanh nghiệp này trúng thầu tại Văn phòng Đảng ủy phường Long Hưng không phải là trường hợp cá biệt. Mở rộng rà soát dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dịp cuối năm 2025, phóng viên ghi nhận một "cơn mưa" trúng thầu của doanh nghiệp này với một kịch bản lặp lại đến kỳ lạ: Một mình tham dự và trúng thầu sát giá tuyệt đối (tiết kiệm 0 đồng).

Một ngày, trúng nhiều gói thầu "0 đồng tiết kiệm"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Tháp chốt gói thầu xây trường học hơn 11 tỷ: Nhà thầu giá thấp nhất bị loại

Công ty TNHH MTV XD Hướng Phát là nhà thầu chào giá thấp nhất nhưng đã bị loại ngay từ vòng đầu do hồ sơ dự thầu điện tử không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ...

unnamed-2.jpg
Trường Tiểu học Long Hậu 1

Dự án Trường Tiểu học Long Hậu 1 tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho gói xây lắp chính với giá trúng thầu gần 11,8 tỷ đồng. Kết quả cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Gia Phát là nhà thầu duy nhất vượt qua toàn bộ quá trình đánh giá, trong khi nhà thầu chào giá thấp nhất cùng bốn nhà thầu còn lại đều bị loại qua các vòng sàng lọc nghiêm ngặt.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Năng lực nhà thầu Hà Nội "bội thu" gói thầu tại ĐH Trà Vinh [Kỳ 3]

Chỉ trong năm 2025, Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật đã trúng hàng loạt gói thầu tại ĐH Trà Vinh với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Năng lực thực sự của nhà thầu này ra sao?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm thắng lợi lớn của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật tại thị trường Trà Vinh.

2-5567.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Đồng Nai: Doanh nghiệp vừa "lên sàn" đấu thầu 7 ngày đã trúng tuyệt đối tại phường Long Hưng [Kỳ 2]

Đồng Nai: Doanh nghiệp vừa "lên sàn" đấu thầu 7 ngày đã trúng tuyệt đối tại phường Long Hưng [Kỳ 2]

Mới được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 20/10/2025, nhưng chỉ 7 ngày sau, Công ty TNHH Nguyễn Tiến Hùng đã liên tiếp được chỉ định thầu tại phường Long Hưng với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng. Dư luận đặt câu hỏi về năng lực thực sự của "tân binh" này và tính hiệu quả của các gói thầu mua sắm từ ngân sách.

Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Năm 2025 ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M với hàng loạt gói thầu tư vấn trúng liên tiếp từ lĩnh vực y tế đến giáo dục. Tuy nhiên, việc các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại với điểm số "chạm đáy" đang đặt ra nhiều băn khoăn về tính minh bạch tại các dự án này.