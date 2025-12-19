Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Soi rào cản kỹ thuật gói thầu 1,4 tỷ đồng tại Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Dù có 3 nhà thầu tham gia nhưng yêu cầu về hộ khẩu địa phương và độ tuổi lao động tại gói thầu của Công ty ĐHĐ đang khiến giới chuyên gia đấu thầu quan tâm.

Thục Anh

Biên bản mở thầu ngày 18/12/2025 ghi nhận một cuộc đối đầu thú vị tại gói thầu vệ sinh cảnh quan của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ). Giữa bối cảnh thị trường đấu thầu năm 2025 đang siết chặt kỷ cương theo Luật Đấu thầu 2023, việc xuất hiện các tiêu chí kỹ thuật "đặc thù" tại gói thầu này đang thu hút sự chú ý từ giới chuyên gia.

Cuộc đua "tam mã" và khoảng cách về giá

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), gói thầu "Vệ sinh cảnh quan các khu vực thuộc quản lý của Công ty ĐHĐ năm 2026" (mã TBMT: IB2500575347) đã hoàn thành mở thầu vào lúc 10:01 ngày 18/12/2025. Gói thầu có giá dự toán là 1.483.440.000 đồng, sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2026 của đơn vị.

2.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Kết quả mở thầu cho thấy sự góp mặt của 03 đơn vị: Công ty TNHH Đông Dương Star, Hộ kinh doanh (HKD) Hồ Hoàng Phi và HKD Phạm Thị Đào. Đáng chú ý, Công ty TNHH Đông Dương Star đang tạm chiếm ưu thế về giá khi đưa ra con số 1.344.000.000 đồng. Hai hộ kinh doanh còn lại lần lượt chào giá 1.446.000.000 đồng và 1.476.000.000 đồng. Khoảng cách giữa đơn vị chào giá thấp nhất và cao nhất lên tới hơn 130.000.000 đồng – một con số không nhỏ đối với gói thầu dịch vụ vệ sinh đơn thuần.

"Hàng rào" hộ khẩu và độ tuổi: Liệu có làm khó nhà thầu?

Đi sâu vào phân tích E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 617/QĐ-TĐĐHĐ ngày 09/12/2025 của Tổng Giám đốc Đặng Văn Cường, yêu cầu kỹ thuật tại Chương V bộc lộ nhiều điểm đáng bàn.

Cụ thể, đối với cả 4 khu vực thực hiện (Văn phòng Đa Nhim, Sông Pha, Đơn Dương, Bảo Lộc và Hàm Thuận - Đa Mi), chủ đầu tư đều yêu cầu: "Nhân công... phải là người địa phương (có HKTT tại nơi thực hiện hợp đồng)". Bên cạnh đó, độ tuổi lao động cũng bị giới hạn chặt chẽ: Nam từ 20 đến 60 tuổi và Nữ từ 20 đến 55 tuổi.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Căn cứ Luật Đấu thầu 22/2023 và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2025, việc đưa ra tiêu chí về hộ khẩu địa phương trong E-HSMT thường được coi là hành vi hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Dù mục đích có thể là để đảm bảo tính ổn định nhân sự, nhưng về nguyên tắc đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh, mọi nhà thầu đủ năng lực đều phải được bình đẳng, không phân biệt địa giới hành chính."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Yêu cầu về độ tuổi nhân công vệ sinh quá chi tiết (ví dụ nữ không quá 55) có thể coi là một dạng 'giấy phép con' trong hồ sơ mời thầu. Điều này vô hình trung tạo lợi thế cho các đơn vị địa phương đã có sẵn nguồn lao động tại chỗ, khiến các doanh nghiệp từ nơi khác đến khó lòng đáp ứng nếu không có sự chuẩn bị từ trước."

Trách nhiệm của bên mời thầu và tính minh bạch

Gói thầu này là bước tiếp nối của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 612/QĐ-TĐĐHĐ ngày 08/12/2025. Tại Điều 2 của Quyết định 617, Tổng Giám đốc Đặng Văn Cường đã giao cho Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên, với việc cả 3 nhà thầu đều nộp bảo đảm dự thầu trị giá 15.000.000 đồng dưới hình thức cam kết trong đơn dự thầu, có thể thấy các đơn vị tham gia đều là những "người quen" hoặc đã nghiên cứu rất kỹ quy định về ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Góc nhìn chuyên gia: Cẩn trọng với "thỏa thuận ngầm"

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Khi một gói thầu dịch vụ phi tư vấn xuất hiện các hộ kinh doanh cá thể đối đầu với doanh nghiệp, cùng với những tiêu chí kỹ thuật mang tính 'địa phương hóa', cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ báo cáo đánh giá E-HSDT. Liệu có hay không việc dàn xếp để một đơn vị 'thân hữu' trúng thầu với giá sát nút?"

Thực tế, HKD Phạm Thị Đào chào giá 1.476.000.000 đồng, chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 7.000.000 đồng (tỉ lệ tiết kiệm chưa đến 0,5%). Đây là mức giá "nguy hiểm" thường thấy trong các kịch bản đấu thầu có sự dàn xếp quân xanh, quân đỏ.

Gói thầu tại Thủy điện ĐHĐ không chỉ đơn thuần là việc cắt cỏ hay dọn rác, mà là phép thử cho tính minh bạch trong công tác mua sắm vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Với sự xuất hiện của Luật Đấu thầu mới và các quy định bổ sung năm 2025, dư luận kỳ vọng Tổ chuyên gia của Công ty ĐHĐ sẽ đánh giá công tâm, dựa trên năng lực thực tế thay vì những rào cản về hộ khẩu hay tuổi tác.

#Thủy điện Đa Nhim #gói thầu #đấu thầu #Hộ khẩu #ĐHĐ

Bài liên quan

Bạn đọc

Đồng Nai: Toyota Biên Hòa "một mình một ngựa" gói thầu xe công tại Phường Biên Hòa

Tại gói thầu mua sắm ô tô cho UBND phường Biên Hòa (đơn vị hành chính mới sau sáp nhập), Công ty TNHH Toyota Biên Hòa là nhà thầu duy nhất tham dự với tỷ lệ tiết kiệm mang tính tượng trưng.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 17/12/2025, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn thành mở thầu gói thầu: "Gói thầu số 1: Mua sắm ô tô 05 chỗ phục vụ công tác chung của UBND phường Biên Hòa".

Gói thầu này có mã thông báo mời thầu IB2500569630, được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, qua mạng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ mua sắm thiết bị đã giao dự toán cho đơn vị năm 2025.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Xã Dầu Giây: Gói thầu mua sắm thiết bị, Toyota Biên Hòa "một mình một chợ"

Tại gói thầu mua sắm thiết bị do Văn phòng HĐND-UBND xã Dầu Giây làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Toyota Biên Hòa là nhà thầu duy nhất tham dự với giá bỏ thầu sát nút, tiết kiệm siêu thấp.

Việc chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá không phải là chuyện hiếm trong hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, khi một doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu với kịch bản "một mình một chợ", tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng" như Công ty TNHH Toyota Biên Hòa thời gian qua, dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong công tác mua sắm công tại địa phương.

Gói thầu hơn 900 triệu đồng, tiết kiệm... 143 nghìn đồng

Xem chi tiết

Bạn đọc

Ban QLDA Quận 8: Công ty Nguyên Ngọc trúng gói thầu hơn 9,4 tỷ đồng, tiết kiệm "nhỏ giọt"

Tại gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường Mạc Vân Quận 8 (TP HCM), Công ty Nguyên Ngọc là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%, khiến dư luận quan tâm về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây lắp hạ tầng trọng điểm, với sự xuất hiện của một cái tên quen thuộc trong giới xây dựng TP HCM: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nguyên Ngọc.

Kịch bản "một mình một chợ" và con số tiết kiệm khiêm tốn

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Năm 2025 ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M với hàng loạt gói thầu tư vấn trúng liên tiếp từ lĩnh vực y tế đến giáo dục. Tuy nhiên, việc các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại với điểm số "chạm đáy" đang đặt ra nhiều băn khoăn về tính minh bạch tại các dự án này.

Hà Tĩnh: Gói thầu BIM hơn 1,1 tỷ, Công ty Thế Gia trúng thầu sát nút trong thế "độc diễn" [Kỳ 1]

Hà Tĩnh: Gói thầu BIM hơn 1,1 tỷ, Công ty Thế Gia trúng thầu sát nút trong thế "độc diễn" [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu gói tư vấn BIM tại Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh, Công ty Thế Gia tiếp tục khẳng định vị thế tại địa phương này. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự cạnh tranh tại các gói thầu công nghệ số đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như hiệu quả tiết kiệm ngân sách thực sự.