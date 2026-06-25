Xã Đại Phước mở thầu gói mương nước hơn 2,4 tỷ: Chỉ một nhà thầu nộp hồ sơ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Đại Phước, TP Đồng Nai đang tiến hành các bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Mương thoát nước ông Sáu Đực Nhỏ, ấp Cát Lái, xã Đại Phước. Đây là dự án hạ tầng công ích cấp thiết phục vụ dân sinh, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Kết quả mở thầu chỉ có một nhà thầu tham dự

Dự án Mương thoát nước ông Sáu Đực Nhỏ được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng theo Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 01/06/2026 của Chủ tịch UBND xã Đại Phước với tổng mức đầu tư 3.333.110.604 đồng. Trong đó, phần chi phí xây dựng cốt lõi được cấu thành để tổ chức Gói thầu số 01 là 2.437.857.085 đồng. Nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ triển khai hạ tầng công ích trong bối cảnh hành chính mới, Phòng Kinh tế xã Đại Phước đã áp dụng hình thức đấu thầu trước khi dự án được bố trí vốn chính thức. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Phước - Tô Anh Quốc ký phê duyệt tại Quyết định số 220/QĐ-PKT ngày 04/06/2026.

Một phần Quyết định số 1839/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) sau đó được ban hành công khai theo Quyết định số 268/QĐ-PKT ngày 11/06/2026, áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian 120 ngày. Đến thời điểm hoàn thành mở thầu vào lúc 15:36 ngày 20/06/2026, hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận cục diện cạnh tranh không xảy ra khi chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ tham dự là Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng Đình Bách.

Tỷ lệ tiết kiệm thấp và bài toán tối ưu kinh tế công

Dữ liệu từ biên bản mở thầu cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng Đình Bách đưa ra giá dự thầu là 2.426.367.927 đồng, hoàn toàn trùng khớp với tiến độ thực hiện 120 ngày mà chủ đầu tư yêu cầu. Phép tính đối chiếu chéo giữa giá gói thầu được duyệt 2.437.857.085 đồng và giá dự thầu 2.426.367.927 đồng cho thấy giá trị tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách công chỉ đạt 11.489.158 đồng. Kết quả này tương đương với tỷ lệ tiết kiệm hữu hình ở mức 0,47%.

Đối chiếu với hành lang pháp lý hiện hành, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính đều đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về việc nâng cao hiệu quả kinh tế, triệt để tiết kiệm chi phí trong công tác đấu thầu sử dụng nguồn vốn công. Bình luận về hiện tượng này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Mặc dù quy trình mở thầu đối với trường hợp duy nhất một nhà thầu tham gia qua mạng là hoàn toàn hợp lệ theo cơ chế vận hành của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, song tỷ lệ tiết kiệm dưới ngưỡng 0,5% tại một gói thầu hạ tầng công ích phản ánh tính chất cạnh tranh trên thực tế chưa cao. Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát toàn diện tính chuẩn xác của việc lập dự toán giá gói thầu nhằm bảo đảm không gây thất thoát ngân sách địa phương".

Biên bản mở thầu. (Nguồn MSC)

Năng lực đơn vị dự thầu và ý kiến chuyên gia

Đi sâu vào lịch sử hoạt động của đơn vị dự thầu, Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng Đình Bách có mã số thuế 3603360431, có trụ sở tại Phường Tân Triều, TP Đồng Nai. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này từng tham gia 34 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, trượt 13 gói, 2 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ với tổng giá trị trúng thầu khoảng 77.515.290.745 đồng.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP luôn yêu cầu sự độc lập, khách quan tuyệt đối giữa các chủ thể tham gia hoạt động đấu thầu để ngăn ngừa xung đột lợi ích. Hiện hiện tượng một nhà thầu tham gia độc nhất vào gói thầu do đối tác hệ thống lập phương án quản lý đặt ra yêu cầu rất cao về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu bên mời thầu trong việc giám sát chất lượng xét thầu, bảo đảm không xuất hiện tiêu chí cài cắm hạn chế cạnh tranh".

Hiện gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Mương thoát nước ông Sáu Đực Nhỏ, ấp Cát Lái, xã Đại Phước vẫn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM DỰ THẦU Điều 14 Luật Đấu thầu quy định bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của mình. Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 1% đến 1,5% giá gói thầu đối với gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn quy mô nhỏ; và từ 1,5% đến 3% đối với các gói thầu quy mô lớn hơn. Thời hạn có hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày. Một lưu ý quan trọng cho các doanh nghiệp: Bảo đảm dự thầu sẽ không được hoàn trả trong các trường hợp: Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu khi hồ sơ vẫn còn hiệu lực; Nhà thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu; Nhà thầu không thực hiện đối chiếu tài liệu hoặc từ chối ký hợp đồng khi đã được thông báo trúng thầu. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc thực hiện bảo đảm dự thầu điện tử đã trở nên phổ biến. Các ngân hàng kết nối trực tiếp với hệ thống mạng đấu thầu để phát hành thư bảo lãnh số. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng làm giả thư bảo lãnh ngân hàng - một vấn đề nhức nhối trong những năm trước đây. Chủ đầu tư tại các xã hoặc tỉnh có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực của các văn bản này trên hệ thống ngân hàng để đảm bảo tính an toàn cho gói thầu.

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