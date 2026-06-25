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Đại Phước mở thầu dự án mương thoát nước Tám Thủ, chỉ một liên danh tham dự

Phòng Kinh tế xã Đại Phước vừa mở thầu gói xây lắp mương thoát nước Tám Thủ, lộ diện một liên danh duy nhất nộp hồ sơ sát giá trần với tỷ lệ tiết kiệm 0,36%.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Đại Phước, TP Đồng Nai vừa công bố Biên bản mở thầu ngày 20/06/2026 đối với Gói thầu số 01: Thi công thuộc dự án Mương thoát nước Tám Thủ, ấp 1, xã Đại Phước. Đây là dự án hạ tầng công cộng sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã, nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước trên địa bàn. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện dự kiến trong 120 ngày.

Hồ sơ mời thầu của gói thầu này được phê duyệt theo Quyết định số 267/QĐ-PKT ngày 11/06/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Phước ký thông qua, dựa trên kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt từ ngày 04/06/2026. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Minh Khuê và đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa.

Khi hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đóng và mở thầu vào lúc 15:30 và 15:35 ngày 20/06/2026, kết quả ghi nhận cục diện đấu thầu không xuất hiện yếu tố cạnh tranh đa chiều. Cụ thể, chỉ có một nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ tham gia dự thầu là Liên danh Sông Lam Hà Nghi Lộc. Liên danh này được hợp thành bởi hai pháp nhân bao gồm Công ty TNHH Sông Lam E&C và Công ty TNHH Hà Nghi Lộc.

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Biên bản mở thầu ngày 20/06/2026. (Nguồn MSC)

Đáng chú ý, giá gói thầu được chủ đầu tư đưa ra trong dự toán là 2.895.114.199 đồng. Trong khi đó, giá dự thầu được công bố của Liên danh Sông Lam Hà Nghi Lộc là 2.884.660.043 đồng. Dựa trên công thức tài chính đối chiếu, giá trị chênh lệch tuyệt đối giữa giá gói thầu và giá dự thầu là 10.454.156 đồng. Biến số này tương đương với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách qua đấu thầu đạt khoảng 0,36%. Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, bảo đảm dự thầu bằng biện pháp bảo lãnh trị giá 36.189.000 đồng.

Khảo sát dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy các thành viên trong liên danh duy nhất này đều có hệ sinh thái hoạt động quen thuộc và chặt chẽ tại địa phương. Công ty TNHH Sông Lam E&C (mã số thuế 3603871637, địa chỉ tại Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai) có lịch sử tham gia 12 gói thầu và trúng tới 11 gói trên hệ thống. Ngay trước đó, vào ngày 09/06/2026, doanh nghiệp này cũng đã được công bố trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Mương thoát nước Ba Lém, xã Đại Phước theo hình thức chỉ định thầu rút gọn do chính Phòng Kinh tế xã Đại Phước làm chủ đầu tư với giá trúng thầu 1.138.358.000 đồng.

Đối với thành viên còn lại là Công ty TNHH Hà Nghi Lộc (mã số thuế 3603389254) địa chỉ tại Ấp 5, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai, doanh nghiệp này đã ghi nhận việc tham gia 25 gói thầu và trúng 23 gói. Trong giai đoạn tháng 05 và tháng 06/2026, Công ty TNHH Hà Nghi Lộc đã thực hiện các gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho Văn phòng HĐND và UBND xã Đại Phước.

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Một phần Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mương thoát nước Tám Thủ, ấp 1, xã Đại Phước. (Nguồn MSC)

Bình luận về dữ liệu mở thầu này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, hiện tượng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia và nộp mức giá sát trần đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền cần rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình tổ chức. Việc rà soát nhằm đảm bảo hồ sơ mời thầu không chứa đựng các điều kiện hạn chế hoặc tạo lợi thế cục bộ.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, theo các văn bản chỉ đạo điều hành tài chính công trong năm 2026, việc nâng cao hiệu quả tiết kiệm ngân sách và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu là bắt buộc. Khi gói thầu chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,5%, tổ chuyên gia xét thầu và chủ đầu tư cần có báo cáo làm rõ tính khách quan của các tiêu chí kỹ thuật. Quyết định đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và phê duyệt kết quả cuối cùng hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Phòng Kinh tế xã Đại Phước.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC

Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.

Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.

Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầuKhoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

#Quy trình đấu thầu công khai #Tham gia liên danh nhà thầu #Tiết kiệm ngân sách xây dựng #Chỉ định thầu và cạnh tranh hạn chế #Trách nhiệm pháp lý nhà thầu liên danh

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