Nửa đêm dọn bãi chiến trường của chồng, vợ khóc ngất trên mạng

Người chồng đi nhậu về say xỉn và nôn ói hết từ nhà tắm đến nôn ói ngay tại giường ngủ. Trong cơn say, người chồng nói rằng do thằng bạn thách thức nên anh này nhất quyết phải uống say xỉn, uống cho người bạn "chết".