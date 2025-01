Hot girl cao vỏn vẹn 1m52, nặng 38kg vẫn vô cùng quyến rũ

Hải An (nick name Haian1207) là một hot Instagram hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Cô nàng thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Với chiều cao khiêm tốn 1m52 và cân nặng chỉ 38kg, cô gái này vẫn sở hữu một vẻ đẹp cuốn hút khiến bao người ngưỡng mộ. Không sở hữu chiều cao lý tưởng, tuy nhiên nhờ có thân hình cân đối cùng tỷ lệ cơ thể cực chuẩn, cô nàng có thể cân được nhiều loại outfit. Trước đây, Hải An thường diện những set đồ mang hơi hướng bánh bèo, ngọt ngào. Tuy nhiên thời gian gần đây, nàng hot Instagram theo đuổi phong cách khá chiến. Cô nàng khéo léo kết hợp các item khác nhau để tạo nên tổng thể trang phục cực kỳ ấn tượng. Hải An sở hữu vòng eo con kiến khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Phong cách trang điểm lai Tây với sự nhấn nhá ở phần mắt được cô nàng ưa thích. Ở Hải An vừa có sự ngọt ngào, đáng yêu nhưng cũng vô cùng gợi cảm, quyến rũ. Nhờ phong cách ăn mặc có gu, cô nàng được rất nhiều nhãn hàng mời làm mẫu ảnh.

