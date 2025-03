Hot girl Esports lộ ảnh căn cước, nhan sắc thật gây chú ý

Hình ảnh thẻ căn cước của hot girl Esports là Chu Thục Di bất ngờ bị “lộ” trên MXH. Ngay lập tức netizen phát hiện ra nhan sắc thực tế của nữ caster có phần khác biệt so với vẻ lung linh thường thấy trên sóng livestream hay những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Nhiều người hâm mộ bất ngờ và tỏ hụt hẫng trước nhan sắc trên thẻ căn cước của Chu Thục Di. Trên các diễn đàn lớn, nhỏ, xuất hiện hàng loạt bình luận thẳng thừng, bày tỏ sự thất vọng vì nhan sắc đời thường của Chu Thục Di không giống “nữ thần” như họ tưởng tượng. Đối mặt với vấn đề này, dường như nữ caster cũng tỏ ra rất lúng túng. Chu Thục Di tự trấn an bằng lý do “ảnh thẻ căn cước của mình cũng không quá tệ”, “chất lượng chụp tốt”... thế nhưng vẫn chưa thể dập tắt những tranh cãi từ phía người xem. Luo Xin (Chu Thục Di) là nữ caster sở hữu dung mạo cực kỳ xinh đẹp, body bốc lửa, phong cách dẫn dắt lôi cuốn. Có thể khẳng định, Chu Thục Di chính là hình mẫu caster lý tưởng, trọn vẹn “10/10” mà các fan LPL có thể kỳ vọng. Chu Thục Di có quá nhiều lùm xùm đời tư tai tiếng, trực tiếp huỷ hoại sự nghiệp để rồi giờ đây phải trở thành một streamer toàn thời gian. Từng được coi là một trong “tứ đại mỹ nhân” của LPL, thế nên ngay cả khi đã rời bàn phân tích chuyên môn, danh tiếng của Chu Thục Di vẫn không hề suy giảm. Với lợi thế ngoại hình, nữ caster này không khó để gây dựng lại sự nghiệp từ đầu. Dù thường xuyên gây tranh cãi với những content phản cảm, thế nhưng Chu Thục Di vẫn rất khôn khéo xử lý để lấy lại lòng tin từ người hâm mộ.

