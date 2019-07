Nam sinh đẹp trai “siêu cấp” đi nhập học khiến chị em đứng hình

Cụ thể, theo hình ảnh được chia sẻ, nam sinh đang rất chăm chú hoàn tất giấy tờ. Sở hữu gương mặt điển trai pha chút lạnh lùng, loạt khoảnh khắc bị chụp trộm ở góc nghiêng của cậu bạn khiến ai trông thấy cũng tấm tắc khen ngợi.

Hình ảnh nam sinh điển trai được chia sẻ trên nhiều diễn đàn về trai xinh gái đẹp. Ngay khi những hình ảnh được lan truyền, danh tính về chàng tân sinh viên này cũng nhanh chóng được tìm ra. Hình ảnh cậu bạn điển trai được chia sẻ rần rần trên là Vũ Minh Tuấn. Ngay sau khi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019, 10X đã nộp hồ sơ xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp TP. HCM. Minh Tuấn có thần thái xuất sắc trong khi làm thủ tục nhập học. Khi thấy loạt ảnh của mình được đăng tải trên mạng xã hội Minh Tuấn vô cùng bất ngờ và có phần ngượng ngùng vì cậu bạn vốn là người sống kín tiếng, khá nội tâm: "Lúc đầu, mình nghĩ những bức ảnh ấy chỉ chia sẻ ở trong khuôn khổ của trường, mang tính giải trí là chính. Nào ngờ nó lọt ra ngoài lúc nào không hay, nó làm mình hơi có đôi chút áp lực vì vốn dĩ mình thích một mình hoặc có nữa là bên cạnh bạn bè. Truyền thông và những vòng xoay ngoài kia là điều mình không nghĩ tới, mình không muốn vướng vào dư luận."

Minh Tuấn cho biết cậu ấy đăng ký dự thi khối D, xét tuyển nguyện vọng 1 vào Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH). Tuy nhiên do tỷ lệ cạnh tranh tương đối cao nên cậu bạn này tỏ ra khá lo lắng: "Thực ra mình học ở một trường tỉnh lẻ, xét về khả năng của bản thân so với lớp thì mình cũng xếp trong top thứ hạng. Nhưng so với mặt bằng chung tại một thành phố năng động, phát triển như TP HCM thì mình không thật sự tự tin cho lắm.

Mình cũng có đậu một vài trường và hệ khác tuy nhiên niềm tin và một chút may mắn vẫn cứ hướng về IUH. Đối với mình, IUH khá cao và đẹp, đặc biệt là lực lượng tình nguyện viên vô cùng dễ thương, nhiệt tình."

Minh Tuấn đến với Đại học Công nghiệp TP. HCM không những vì theo đuổi niềm đam mê mà còn bởi lời hứa với nhóm bạn rất thân của cậu ấy. Họ cùng đặt ra mục tiêu đỗ Đại học, sau đó gắn bó với nhau dưới cùng một mái trường.