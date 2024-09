Đoàn Văn Hậu 'đáp trả' khi bị chê thờ ơ với con trai

Mới đây nhất, Đoàn Văn Hậu đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh con trai đầu lòng tên Lúa. Có thể thấy, hậu vệ quê Thái Bình mặc đồ tập nhưng vẫn bế con trai phụ giúp vợ. Quý tử Lúa sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, được nhận xét là "bản sao nhí" của Đoàn Văn Hậu.

Ngay sau khi chia sẻ, động thái này của Đoàn Văn Hậu nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Đây được xem là màn đáp trả cao tay của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, chứng tỏ anh vẫn luôn yêu thương, phụ giúp vợ chăm sóc con trai.

Đoàn Văn Hậu khoe khoảnh khắc đáng yêu bên cạnh con trai Lúa.

Nhóc tỳ sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, là "bản sao nhí" của hậu vệ quê Thái Bình.

Cách đây chưa lâu, Đoàn Văn Hậu vừa bị chê "thờ ơ" với con trai. Nguồn cơn xuất phát từ việc, Doãn Hải My đăng tải đoạn video một mình chăm sóc con trai mà không có sự xuất hiện của chồng. Nhiều người đã để lại bình luận cho rằng hậu vệ Đoàn Văn Hậu không phụ giúp vợ chăm sóc con trai.

Ngay lập tức, Doãn Hải My đã lên tiếng bênh vực chồng. Doãn Hải My đáp trả: "Thế chồng tớ làm tớ cũng phải quay lại giống như này để báo cáo á? Không up lên đâu có nghĩa là không làm cậu ơi. Hoan hỉ hoan hỉ".

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức đám cưới vào tháng 11/2023. Tháng 5/2024, cả hai đón con trai đầu lòng tên Lúa, tên thật là Đoàn Minh Đăng chào đời. Sau khi về chung nhà, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc con trai.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh con trai đầu lòng.

Tháng 9/2023, Đoàn Văn Hậu dính chấn thương, phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài. Điều này khiến hậu vệ sinh năm 1999 bỏ lỡ nhiều cơ hội cống hiến cho CLB CAHN. Anh được CLB CAHN cho sang Singapore chữa trị chấn thương, sau đó tập hồi phục tại Trung tâm đào tạo trẻ PVF.

Hồi đầu tháng 1 năm nay, Đoàn Văn Hậu báo tin vui khi cho biết sắp trở lại thi đấu. "Chấn thương của tôi đang hồi phục tốt. Tôi hy vọng trong giai đoạn 2, tôi sẽ có thể quay trở lại để thi đấu", Văn Hậu chia sẻ.

Dù vậy, tương lai của Đoàn Văn Hậu vẫn còn đang là điều đáng lo. Bởi việc hồi phục sau chấn thương và không được ra sân thời gian dài khiến nhiều người lo lắng về phong độ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu.