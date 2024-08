Cuộc sống đủ đầy từ khi lọt lòng của con trai Doãn Hải My

Con trai của top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My và cầu thủ tài năng Đoàn Văn Hậu nhanh chóng trở thành một trong những nhóc tỳ được yêu thích nhất trên mạng xã hội. Mỗi hình ảnh của bé Lúa (tên thật là Đoàn Minh Đăng) được chia sẻ đều nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Điều khiến nhiều người đặc biệt quan tâm chính là thời trang của con trai Doãn Hải My. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Lúa đã được bố mẹ diện những bộ quần áo, phụ kiện đến từ các thương hiệu có tiếng. Ảnh: IG minhlaluaday_ Theo dõi trang cá nhân của em bé Lúa, ai cũng thấy mỗi ngày cậu bé được mẹ diện cho rất nhiều outfit. Ảnh: IG minhlaluaday_ Em bé Lúa bé xíu nhưng đã được diện các trang phục của những thương hiệu "xịn sò". Ảnh: IG minhlaluaday_ Bên cạnh quần áo, bé Lúa còn được sử dụng nhiều đồ dùng cá nhân cao cấp như xe đẩy, nôi, bình sữa... Tất cả đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bé. Ảnh: IG minhlaluaday_ Doãn Hải My thường đăng tải những đồ dùng sơ sinh hữu dụng, chất lượng tốt để mọi người tham khảo. Việc làm này được đông đảo bà mẹ bỉm sữa ủng hộ. Tuy nhiên, có một vài ý kiến cho rằng bà xã Đoàn Văn Hậu mượn chuyện sinh con để quảng cáo sản phẩm. Ảnh: IG minhlaluaday_ Trước những bàn tán của cư dân mạng, người đẹp Doãn Hải My lên tiếng: "Bạn theo dõi mình thì sẽ thấy mình đang dùng các sản phẩm này hàng ngày. Nói vậy oan cho mình quá nè. Mình dùng ok thì mới dám chia sẻ cho mọi người mà". Ảnh: IG minhlaluaday_ Dù nhận được nhiều ý kiến khác nhau, không thể phủ nhận rằng bé Lúa đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và đầy đủ. Việc được bố mẹ yêu thương, chăm sóc chu đáo sẽ là hành trang quý giá giúp bé Lúa lớn lên khỏe mạnh và phát triển toàn diện. Ảnh: IG minhlaluaday_ Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bé Lúa đã trở thành tâm điểm chú ý. Với bố là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất Việt Nam và mẹ là top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 xinh đẹp, tài năng, bé Lúa thừa hưởng những gen trội từ cả bố lẫn mẹ. Ảnh: IG _doanhaimy Nhiều người dự đoán bé Lúa sẽ thừa hưởng những nét đẹp và tài năng từ cả bố lẫn mẹ. Ảnh: FB Doan Hai My Xem video: "Doãn Hải My chia sẻ lần đầu ăn tết ở quê nhà chồng". Nguồn VTV Shows

