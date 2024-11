Làm dâu hào môn, Linh Rin khoe góc nghiêng thần thánh miễn chê

Trên trang cá nhân, Linh Rin vừa đăng tải loạt hình ảnh chân dung khoe "visual" cực đỉnh. Đi kèm với loạt hình ảnh, Linh Rin có đăng tải dòng trạng thái ngắn: "A little glam, a lot of glow" (Tạm dich: Một chút quyết rũ, nhưng rất tỏa sáng). Trong loạt ảnh được chia sẻ, Linh Rin xuất hiện với tạo hình dịu dàng và nữ tính. Nàng dâu thứ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lựa chọn cho mình phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng cũng vô cùng quý phái. Kiểu tóc kẹp nửa đầu bằng chiếc cặp bản to kết hợp với đôi bông tài kim cương cực khủng cũng đủ giúp cho ngoại hình Linh Rin thêm phần nổi bật. Netizen nhận xét, chỉ với một đôi bông tai kim cương cũng đủ khiến cho Linh Rin toát lên vẻ sang trọng chuẩn "dâu hào môn". Chỉ ít giờ đăng tải, bài viết của Linh Rin đã nhận được lượng tương tác tốt từ cộng đồng mạng. Đa số cư dân mạng đều để lại bình luận dành lời khen cho nhan sắc ngày càng lên hương của người đẹp. Có thể thấy, từ sau khi sinh con tới nay, nhan sắc của Linh Rin ngày một lên hương. Linh Rin là hot girl - người mẫu nổi tiếng trong giới trẻ. Sau 4 năm hẹn hò, người đẹp kết hôn cùng doanh nhân Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn vào tháng 3/2023. Cuối tháng 11/2023, Linh Rin sinh con gái đầu lòng và đặt tên là Caroline.

Trên trang cá nhân, Linh Rin vừa đăng tải loạt hình ảnh chân dung khoe "visual" cực đỉnh. Đi kèm với loạt hình ảnh, Linh Rin có đăng tải dòng trạng thái ngắn: "A little glam, a lot of glow" (Tạm dich: Một chút quyết rũ, nhưng rất tỏa sáng). Trong loạt ảnh được chia sẻ, Linh Rin xuất hiện với tạo hình dịu dàng và nữ tính. Nàng dâu thứ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lựa chọn cho mình phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng cũng vô cùng quý phái. Kiểu tóc kẹp nửa đầu bằng chiếc cặp bản to kết hợp với đôi bông tài kim cương cực khủng cũng đủ giúp cho ngoại hình Linh Rin thêm phần nổi bật. Netizen nhận xét, chỉ với một đôi bông tai kim cương cũng đủ khiến cho Linh Rin toát lên vẻ sang trọng chuẩn "dâu hào môn". Chỉ ít giờ đăng tải, bài viết của Linh Rin đã nhận được lượng tương tác tốt từ cộng đồng mạng. Đa số cư dân mạng đều để lại bình luận dành lời khen cho nhan sắc ngày càng lên hương của người đẹp. Có thể thấy, từ sau khi sinh con tới nay, nhan sắc của Linh Rin ngày một lên hương. Linh Rin là hot girl - người mẫu nổi tiếng trong giới trẻ. Sau 4 năm hẹn hò, người đẹp kết hôn cùng doanh nhân Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn vào tháng 3/2023. Cuối tháng 11/2023, Linh Rin sinh con gái đầu lòng và đặt tên là Caroline.