Loạt câu nói từng viral khắp cõi mạng của bà Phương Hằng

Ngày 19/9, thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù thu hút sự chú ý lớn của nhiều người. Trước đó, CEO của Công ty Cổ phần Đại Nam đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước (tỉnh Bình Dương). Theo bản án, bà sẽ phải chấp hành bản án đến ngày 24/12/2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà Hằng đã được giảm án và ra tù sớm hơn. Cũng từ đây, nhiều người lật lại những câu nói từng làm tên tuổi của nữ doanh nhân này trở nên viral trên MXH. Nhân vật đầu tiên từng giúp bà Phương Hằng nổi tiếng đó là ca sĩ Vy Oanh. Cụ thể, trong 1 số livestream bà chủ Đại Nam dùng loạt từ "Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm" - Vy Oanh ơi em nói em không có giật chồng, đúng rồi em không giật chồng, chị đang nói em đẻ mướn...". "Quý dị thấy em đẹp không, vậy mà đưa hình em lên mạng như bà ngoại em vậy đó", bà Phương Hằng than thở khi sắc đẹp của bản thân bị dìm không thương tiếc. Im lặng là vàng còn tôi nói ra kim cương nè", bởi ngoài việc khẳng định bản thân luôn nói thẳng, nói thật bà Phương Hằng còn sở hữu kim cương tính bằng cân. "Sự thật không sớm thì chiều, không mai thì mốt nhất định sẽ lòi ra", là câu nói mà bà Phương Hằng nói về những nhân vật mình ám chỉ. "Em nói cho ra đích, em công kích cho ra chuyện", là câu nói mà được nữ CEO Đại Nam nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong livestream của mình. "Sự thật như một cái sàn mình đẩy nè. Cát ra cát mà gạo ra gạo, lúa ra lúa à quý vị ơi". "Đừng tưởng hoa nở mà mùa xuân đã về nhà quý dị". "Nó đụng thì mình phải chạm, nó cảm thì mình phải xúc, nó muốn sụp đổ thì mình phải cho nó đổ luôn nha". Những câu nói trên của bà Phương Hằng đã từng viral khắp cõi mạng nhưng không thể cổ súy cho hành vi này. Nên với thời đại mạng xã hội phát triển, các dân mạng nên lấy nữ CEO của Đại Nam là tấm gương để tránh vướng phải vòng lao lý vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực của bản thân làm ảnh hướng đến danh dự của người khác.

