Vợ Đoàn Văn Hậu chưa dám khoe dáng sau khi sinh con

Kể từ khi hạ sinh quý tử đầu lòng, cuộc sống của vợ Đoàn Văn Hậu có nhiều thay đổi đáng kể. Ngoài chu trình chăm dưỡng dung nhan, gu ăn vận thường nhật của người đẹp cũng rẽ sang hướng khác. Tạm biệt những mẫu váy ôm sát đường cong hình thể, Doãn Hải My ưu tiên trang phục có độ co giãn, phom rộng và thoáng khí. Trong khung hình mới nhất, cô thả dáng yêu kiều trong bộ cánh cách điệu tông rêu mát mắt. Được biết, tổng thể được may đo tỉ mỉ trên nền liệu tơ cao cấp. Thiết kế dún xếp nếp tập trung tôn lên bờ vai trần thon thả cũng như đôi chân của người mặc. Ở khu vực nối liền eo và chân váy, bộ cánh giúp che chắn khuyết điểm tối đa khi có điểm may rút nhún khéo léo. Theo tìm hiểu, thiết kế được vợ Đoàn Văn Hậu lựa chọn nằm trong bộ sưu tập Resort’24 của nhà mốt Mollynista. Trên trang bán hàng trực tuyến, sản phẩm được niêm yết với giá 950 nghìn đồng. Lượt xem dòng thời gian gần đây, nhiều netizen nhận ra điểm trùng hợp về phong cách phối váy áo của Doãn Hải My. Theo đó, các items được người đẹp mặc lên sóng chủ yếu nhấn vào phần cổ, tay và chân. Các mẫu mã chiết eo hay cách điệu độc đáo ở vùng này cũng được cô cất gọn vào tủ đồ. Không chỉ hạn chế đầm váy, cả áo thun hay polo của mẹ Lúa cũng có phom rộng. Có thể thấy, Doãn Hải Mỹ cũng giống như bao người mẹ khác. Cô tập trung toàn thời gian cho quý tử đầu lòng mà không còn quản chuyện váy áo hay chăm sóc da hằng ngày. Bởi lẽ, chỉ cần một nụ cười của con đã đủ làm mẹ bỉm vui trọn một ngày. Dù đang dần bắt nhịp lại với cuộc sống, song vợ Đoàn Văn Hậu vẫn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Việc trọng yếu lúc này của cả vợ chồng nam cầu thủ chính là đảm bảo bé Lúa được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

