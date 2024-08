Không còn giấu diếm, Đoàn Văn Hậu lần đâu khoe diện mạo con trai

Tối 2/6, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bất ngờ thông báo đón em bé đầu lòng với loạt ảnh mừng đầy tháng con trai. Từ đó đến nay, vợ chồng nam cầu thủ thường xuyên đăng tải những hình ảnh của con trai lên trang cá nhân, tuy nhiên đều chưa hề lộ mặt. Vợ chồng Đoàn Văn Hậu thậm chí còn lập riêng cho con trai một tài khoản Instagram, thường xuyên đăng tải những khoảng khắc đáng yêu của cậu nhóc, mỗi hình ảnh đều được chụp một cách khéo léo để che đi dung mạo của em bé. Mới đây, gia đình Doãn Hải My đã chính thức công khai diện mạo của con trai. Trong bức ảnh, Doãn Hải My không còn sử dụng sticker hay chụp ảnh góc nghiêng của con trai nữa. "Trộm vía" nhóc tỳ có gương mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng giống mẹ. "Rồng con" được mẹ chuẩn bị trang phục giản dị với chiếc yếm màu nâu hình mặt cún vô cùng đáng yêu. Đoàn Văn Hậu gia nhập hội nghiện con, khoe ảnh âu yếm bên bé "Lúa". Bên dưới bài viết, nhiều fan liên tục chúc mừng hạnh phúc gia đình và cảm thán từ bây giờ sẽ được nhìn thấy mặt của cậu nhóc Lúa nhiều hơn. Ngay từ khi mới sinh ra, Lúa đã nhận được nhiều sự chú ý khi có bố mẹ là người nổi tiếng. Nhiều người còn nhận xét đây sẽ là 1 "thế lực nhí" đáng gờm là một trong những em bé hot nhất làng cầu thủ Việt. Doãn Hải My trong những bức ảnh cùng con trai. Giống như nhiều ông bố và bà mẹ khác, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng cực "nghiện" con. Cả hai đã thay đổi phần giới thiệu trên trang cá nhân của mình thành "Mẹ em bé Lúa" và "Bố em bé Lúa". (Ảnh: FBNV)

