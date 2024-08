Doãn Hải My công khai diện mạo quý tử, BB Trần đầy nam tính

Tin tức sao Việt 26/8: Người đẹp Doãn Hải My công khai diện mạo quý tử. Ảnh: FB Doan Hai My BB Trần khiến khán giả trầm trồ khi đăng tải hình ảnh với cây vĩ cầm. Ảnh: FB Trần Bảo BảoLệ Quyên vui mừng khi thuyết phục được mẹ vào TP.HCM sống cùng con gái. Ảnh: FB Lệ Quyên Minh Tú rạng rỡ bên các thành viên trong gia đình ông xã ngoại quốc. Ảnh: FB Minh Tu Hoa hậu làng hài Thu Trang liên tục dìm hàng chồng khi anh trổ tài trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai. "Kép già nhà tui nay ảnh hát xúc động quá!". Ảnh: FB Thu Trang Sam đăng ảnh hội "chị em bạn dì" cứ gặp nhau là vui vẻ. Ảnh: FB Sam "Lệch sóng cái là sưng mắt ngay. Lần sau đừng để nói đến câu thứ 2 nhé Bùi Phương Nga!", Bình An lại dìm vợ. Ảnh: FB Nguyễn Bình An Nghệ sĩ Vân Dung đăng ảnh thời thơ ấu của con trai Long Vũ. Ảnh: FB Vân Dung Ngọc Huyền "Thương ngày nắng về" tựa nàng thơ ở trời Tây. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền Diễn viên Lã Thanh Huyền đăng ảnh bên mẹ. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền MC Hoàng Anh check in ở Bali. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh "Con sóng nối tiếp những con sóng, tôi tìm thấy nhịp điệu của riêng mình", ca sĩ Hương Tràm viết. Ảnh: FB Hương Tràm PhạmXem MV "Em gái mưa" của Hương Tràm. Nguồn Youtube/ Hương Tràm

Tin tức sao Việt 26/8: Người đẹp Doãn Hải My công khai diện mạo quý tử. Ảnh: FB Doan Hai My BB Trần khiến khán giả trầm trồ khi đăng tải hình ảnh với cây vĩ cầm. Ảnh: FB Trần Bảo Bảo Lệ Quyên vui mừng khi thuyết phục được mẹ vào TP.HCM sống cùng con gái. Ảnh: FB Lệ Quyên Minh Tú rạng rỡ bên các thành viên trong gia đình ông xã ngoại quốc. Ảnh: FB Minh Tu Hoa hậu làng hài Thu Trang liên tục dìm hàng chồng khi anh trổ tài trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai. "Kép già nhà tui nay ảnh hát xúc động quá!". Ảnh: FB Thu Trang Sam đăng ảnh hội "chị em bạn dì" cứ gặp nhau là vui vẻ. Ảnh: FB Sam "Lệch sóng cái là sưng mắt ngay. Lần sau đừng để nói đến câu thứ 2 nhé Bùi Phương Nga!", Bình An lại dìm vợ. Ảnh: FB Nguyễn Bình An Nghệ sĩ Vân Dung đăng ảnh thời thơ ấu của con trai Long Vũ. Ảnh: FB Vân Dung Ngọc Huyền "Thương ngày nắng về" tựa nàng thơ ở trời Tây. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền Diễn viên Lã Thanh Huyền đăng ảnh bên mẹ. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền MC Hoàng Anh check in ở Bali. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh "Con sóng nối tiếp những con sóng, tôi tìm thấy nhịp điệu của riêng mình", ca sĩ Hương Tràm viết. Ảnh: FB Hương Tràm Phạm Xem MV "Em gái mưa" của Hương Tràm. Nguồn Youtube/ Hương Tràm