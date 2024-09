Nhan sắc nữ chính của màn “cầu hôn trên 9 tầng mây” bão mạng

Những ngày qua, các diễn đàn mạng chia sẻ video về màn cầu hôn bất ngờ trên máy bay của chàng trai gốc Quảng Nam với bạn gái làm tiếp viên hàng không. Màn cầu hôn bất ngờ "trên 9 tầng mây" cứ ngỡ như chỉ có trên phim truyền hình. Nhân vật chính trong video là Phan Dương Hoàn Phúc (SN 2000, Quảng Nam) - người mẫu ảnh tự do, bạn gái là Nguyễn Thị Minh Ánh (SN 2000, Quảng Nam) làm việc trong lĩnh vực hàng không. Cặp đôi đã ở bên nhau 10 năm và học chung từ lớp 8 đến lớp 12. Anh chàng lựa chọn cầu hôn bạn gái trên máy bay bởi đây là nơi làm việc của cô, là nơi mà cô dành tâm huyết để thỏa mãn được ước mơ và đam mê. Hoàn Phúc đã tự lên kế hoạch chi tiết cho màn cầu hôn này. Để tìm được chuyến bay có khung giờ phù hợp, Hoàn Phúc đã lén xem lịch làm việc của bạn gái, liên hệ với ban Dịch vụ hành khách và cuối cùng chọn chuyến từ TPHCM đến Cam Ranh, Khánh Hòa. Sau khi tiếp nhận và đồng ý tạo điều kiện, các bộ phận của hãng bay đã lên phương án lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ của chuyến bay. Được biết, sự kiện diễn ra rất nhanh chóng trong vòng hơn một phút và không mất quá nhiều thời gian của mọi người. Cặp đôi đã bên cạnh nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi trưởng thành, đi làm. Hình ảnh của cặp đôi ngày xưa được Hoàn Phúc đăng tải lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Hà Nội có Tùng Sơn - Trang Lou. Quảng Nam có Phúc Dương - Yongg Min". Chuyện tình của cả 2 khiến netizen vô cùng xúc động: "Tình yêu cổ tích là có thật nha, ở bên nhau từ lúc chưa có gì đến khi thành công", "ngưỡng mộ quá, ước gì cũng có tình yêu như vậy". Cặp đôi sẽ tổ chức lễ đính hôn tại Đà Nẵng vào cuối tháng 9 này. (Ảnh: FBNV)

