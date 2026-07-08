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Xã hội

Công bố điểm sàn khối ngành đào tạo giáo viên, pháp luật năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm sàn đối với các ngành sư phạm là 17-22 điểm và lần đầu tiên công bố điểm sàn lĩnh vực pháp luật là 20 điểm.

Bình Nguyên

Ngày 8/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo giáo viên, pháp luật.

Điểm sàn khối ngành đào tạo giáo viên cao nhất 20 điểm

Theo quy định, đối với các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 20,0 điểm.

Riêng các ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật, mức điểm sàn là 19,0 điểm đối với các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn văn hóa. Đối với các tổ hợp xét tuyển khác, việc xét tuyển được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Đối với chương trình Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 17,0 điểm đối với tổ hợp gồm 3 môn văn hóa; các tổ hợp khác cũng thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Hà Nội có khoảng 127.866 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: VGP/Minh Anh

Cụ thể, điểm sàn ngành sư phạm trình độ đại học là 20 điểm; riêng đối với các chương trình đào tạo Giáo dục thể chất, ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật là 19 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Điểm sàn ngành sư phạm Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa.

Theo các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được xác định từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm 2025, ngưỡng xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm. Riêng đối với các ngành Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật là 18 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa. Các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Ngưỡng xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là 16,5 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Năm 2023, 2024, mức điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng giữ ổn định, dao động từ 17 – 19 điểm (tùy từng ngành).

Lần đầu công bố điểm sàn chung khối ngành Pháp luật

Đây là lần đầu tiên, Bộ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực Pháp luật.

Theo đó, đối với điểm sàn chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật, Bộ quy định, thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng là 20 điểm. Điểm sàn này cũng không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018.

Năm ngoái, theo chuẩn với đào tạo hệ đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định người học các ngành đào tạo Pháp luật phải có tổng điểm xét tuyển đầu vào đạt 60% mức tối đa của thang điểm, tức 18/30.

Với điểm các kỳ thi và hình thức đánh giá khác, các trường tự quy định chuẩn đầu vào, nhưng phải đảm bảo đánh giá được kiến thức Toán hoặc Văn hoặc cả hai môn này.

Tuy nhiên, theo quy chế tuyển sinh đại học 2026, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Tư pháp quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là lần đầu tiên Bộ công bố điểm sàn chung cho khối ngành này, bên cạnh khối Sức khỏe và Sư phạm.

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