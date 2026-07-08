Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn ngành sức khỏe năm 2026, từ 18 đến 22 điểm

Điểm sàn các ngành sức khỏe năm 2026 dao động từ 18 đến 22 điểm, tùy theo nhóm ngành, theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT vừa công bố điểm sàn đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2026.

Theo đó, các ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức điểm sàn cao nhất là 22. Xếp thứ hai về mức điểm sàn là các ngành Y học cổ truyền và Dược học, với 20 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm sàn là 18.

Hơn 1,2 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh nguồn sggp.org.vn

Cụ thể, ngưỡng điểm sàn xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các ngành thuộc nhóm sức khỏe trình độ đại học năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp như sau:

Điểm sàn nhóm ngành sức khỏe năm 2026. Nguồn ảnh: Bộ GDĐT

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học có các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học tổ chức xét tuyển các thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hiện hành và các văn bản hướng dẫn khác liên quan.

Điểm sàn đối với ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề do Bộ GDĐT công bố hàng năm.