Điểm sàn đại học 2026: Top trường chạm mốc 25 điểm, ngành hot đòi hỏi cao

Các trường đại học công bố điểm sàn 2026, nhiều ngành yêu cầu từ 22 đến 25 điểm, trong khi các trường phía Nam có mức thấp hơn từ 15-17 điểm.

Ngay sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT được công bố, thị trường tuyển sinh đại học năm 2026 lập tức tăng nhiệt khi hàng loạt cơ sở đào tạo đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn). Riêng với các ngành đặc thù như Sư phạm, Y dược và Luật, mức điểm sàn hệ thống sẽ do Bộ GD-ĐT chính thức áp dụng vào ngày 8/7 tới.

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 25 trường đại học trên toàn quốc đã chốt mức điểm sàn dựa trên điểm thi tốt nghiệp. Đáng chú ý, nhiều ngành học hot đòi hỏi thí sinh phải đạt từ 22 đến 25 điểm (tương đương mức trung bình khắt khe từ 7,3 đến 8,3 điểm mỗi môn) mới có cơ hội nộp hồ sơ.

Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra ngưỡng sàn chung là 19 điểm (tính theo thang điểm 30, đã bao gồm điểm cộng ưu tiên) cho cả phương thức xét điểm thi THPT và điểm thi ĐGNL (HSA) sau quy đổi.

Trong đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội): Đặt mức sàn cao nhất là 25 điểm dành cho hệ cử nhân tài năng và các chương trình liên thông thạc sĩ (gồm Toán học, Toán ứng dụng, Khoa học dữ liệu, Khoa học Vật liệu, Hóa học, Sinh học, Vật lý học). Các chương trình chất lượng cao (Hóa học, Địa lý tự nhiên, Khoa học môi trường, Khí tượng và khí hậu học, Địa chất học) yêu cầu tối thiểu 23 điểm.

Thí sinh Hà Nội hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Trường Đại học Ngoại thương: Quy định mức sàn 24 điểm đối với tổ hợp A00. Với các tổ hợp còn lại như A01, D01, D03, D04, D06, D07, ngưỡng cửa nhận hồ sơ thấp hơn 1 điểm, ở mức 23 điểm.

Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội): Thí sinh phải đạt từ 24 điểm trở lên nếu muốn đăng ký vào nhóm ngành Máy tính và CNTT, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điện tử - viễn thông. Các ngành còn lại có mức sàn dễ thở hơn là 22 điểm.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Đã công bố mức sàn chung là 22 điểm (áp dụng đồng đều cho cả 4 tổ hợp A00, A01, D01, D07 và không có sự chênh lệch điểm trúng tuyển). Mức này áp dụng cho cả phương thức xét điểm thi thuần túy và phương thức kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Đại học Bách khoa Hà Nội: Đưa ra mức sàn 20 điểm cho khối kỹ thuật và 19,5 điểm cho khối ngành kinh tế, ngôn ngữ, giáo dục (áp dụng với diện xét điểm thi THPT). Ở các phương thức khác, trường yêu cầu 55 điểm đối với diện xét tuyển tài năng; riêng diện xét điểm thi đánh giá tư duy yêu cầu 44,93 điểm (khối kỹ thuật) và 43,88 điểm (khối kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ). Trường cũng sẽ điều chỉnh độ lệch điểm giữa các tổ hợp dựa trên phổ điểm thực tế năm nay.

Trái ngược với sức nóng của các trường top đầu, nhiều trường đại học phía Nam và các trường tư thục đưa ra mức sàn khá mở, dao động từ 15 - 17 điểm.

Cụ thể, các trường như Đại học Gia Định, Đại học Xây dựng Miền Trung và Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương ... đều lấy mức sàn chạm đáy quy định của Bộ GD-ĐT là 15 điểm. Một số đơn vị khác như Học viện Chính sách và Phát triển, Đại học Thành Đô cũng duy trì ngưỡng nhận hồ sơ ở mức vừa phải.

Trước đó, Trường Đại học Nông lâm TPHCM là đơn vị mở màn mùa công bố điểm sàn từ ngày 27/6, với mức từ 16 - 18 điểm cho diện xét điểm thi/học bạ, và 601 - 650 điểm cho diện xét điểm đánh giá năng lực.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Theo quy chế tuyển sinh đại học 2026, nguồn tuyển vào đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15/30 điểm. Quy định này không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp.

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ, Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập của 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tối thiểu 3 môn học. Trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.