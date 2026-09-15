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Camera ghi lại diễn biến trước vụ tai nạn đèo Tam Đảo khiến 1 người tử vong

Đoạn camera hành trình cho thấy nhóm xe máy kiểu dáng phân khối lớn chạy nhanh, lạng lách, lấn làn trước khi xảy ra va chạm trên đèo Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

Trường Hân t/h

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Đảo, Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ tai nạn xảy ra khoảng 23h15 ngày 12/9, tại quốc lộ 2B, đoạn qua thôn Tân Long.

Thời điểm trên, xe Vision biển số 22SA-064.XX do anh Nguyễn Trọng H. (21 tuổi, xã Phù Ninh) điều khiển va chạm với xe máy biển số 34AS-206.XX, kiểu dáng giống xe phân khối lớn, do anh Nguyễn Kim L. (26 tuổi, xã Sóc Sơn, Hà Nội) lái.

Video: Hà Nội 24h / Facebook

Cú va chạm khiến anh H. tử vong tại chỗ, anh L. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng nặng.

Công an xã Tam Đảo phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 13/9, mạng xã hội xuất hiện clip trích xuất từ camera hành trình của một ô tô đang xuống đèo. Hình ảnh cho thấy nhóm 4-5 xe máy kiểu dáng phân khối lớn liên tục rú ga, chạy nhanh, lạng lách và lấn sang làn đối diện để vượt ô tô. Sau đó, hai xe va chạm, nằm sát nhau ở làn ngược lại, nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường.

#đèo Tam Đảo #tai nạn #xe máy phân khối lớn #camera hành trình #Phú Thọ #va chạm

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