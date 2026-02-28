Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Khoảnh khắc ô tô lấn làn đâm trực diện khiến người đi xe máy bị đâm văng

Do lấn hết phần đường ngược chiều và di chuyển nhanh khiến cho xe máy không kịp phản ứng, ô tô đã gây ra va chạm dẫn đến 1 người tử vong.

Trường Hân t/h

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 24/2, trên tuyến Quốc lộ 4G, đoạn qua địa phận bản Liên Phương, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La, diễn biến đã được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại.

Video: MXH

Thời điểm trên, ô tô mang BKS: 26H-040.29 chạy theo hướng Sơn La - Sông Mã. Khi đến đoạn cua, tài xế ô tô mất kiểm soát tay lái, lấn sang phần đường ngược chiều và tông trực diện xe máy đang đi theo hướng đối diện. Cú tông mạnh khiến người lái xe máy tử vong tại chỗ.

Thông tin trên báo VietNamNet, ông Nguyễn Văn Đồng -Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong xác nhận, vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Gia Th., Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Cang (xã Mường Hung, tỉnh Sơn La).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và triển khai các bước điều tra. Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm ô tô, cả hai phương tiện đều biến dạng sau cú tông mạnh.

#tai nạn giao thông #Sơn La #ô tô lấn làn #xe máy #tử vong #điều tra tai nạn

Bài liên quan

Video

Hiện trường vụ xe tải cố băng qua rào chắn, mắc kẹt và va chạm với tàu

Theo nhiều video hiện trường do người dân ghi lại, vào thời điểm trên, xe tải đã cố vượt qua đường sắt mặc dù có tín hiệu đèn và barier đang được hạ xuống.

Hiện trường vụ xe tải cố băng qua rào chắn, mắc kẹt và va chạm với tàu.
﻿Nguồn video: Tổng hợp, Cường Nguyễn, Duy Linh, Minh Việt / Facebook
Xem chi tiết

Video

Camera ghi lại khoảnh khắc tàu hỏa va chạm với xe tải khiến tài xế tử vong

Tối 25/2, chiếc xe tải cố ý vượt rào chắn và mắc kẹt trên đường ray bị tàu hỏa đâm trúng tại Quốc lộ 1A (xã Ngọc Hồi, Hà Nội) khiến tài xế xe tải tử vong.

Khoảng 19h50p tối nay (25/02), tàu SE3 khi lưu thông qua khu gian Văn Điển – Thường Tín (đoạn thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi) đã va chạm với ô tô tải biển số 29H-728.XX đang băng qua đường sắt. Cú tông mạnh khiến xe tải bị vò nát, văng gần 100m; đầu tàu hư hỏng nặng, dải hộ lan đổ sập, thông tin trên báo An ninh Thủ đô.

Video: Group Giao thông an toàn 24h / Facebook
Xem chi tiết

Video

Dù lượn gắn động cơ va chạm với xe ô tô tại Cao nguyên đá Đồng Văn

Dù lượn gắn động cơ đang bay thì va chạm với một chiếc xe ô tô đang di chuyển trên QL 4C thuộc xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang.

Khoảng 10h30p, ngày 21/2, tại thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ dù lượn gắn động cơ đang bay va chạm với một chiếc xe ô tô đang di chuyển trên QL 4C.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an xã Quản Bạ và các đơn vị có liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới