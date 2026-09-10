Xe bán tải mất lái, tông liên hoàn khiến tài xế Grab tử vong

Chiếc bán tải bất ngờ lấn sang làn ngược chiều trên đường Đặng Văn Trơn, tông một ô tô và hai xe máy, khiến nam thanh niên chạy Grab tử vong tại chỗ.

Khoảng 16h10 ngày 9/9, xe bán tải biển số 60C-233.xx lưu thông trên đường Đặng Văn Trơn, hướng từ cầu Hiệp Hòa ra cầu An Hảo. Khi đến khu vực phường Hiệp Hòa cũ, nay thuộc phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, phương tiện bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều.

Chiếc bán tải lần lượt va chạm với một ô tô và hai xe máy, sau đó cuốn theo một xe máy cùng nam thanh niên chạy Grab lên lề đường rồi tông vào tường nhà dân.

Nam thanh niên bị xe bán tải đè trúng và tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm và điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.