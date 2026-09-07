Công an TP Hồ Chí Minh cho biết nam sinh từng có biểu hiện tâm lý không ổn định và tiếp cận nội dung tiêu cực trên một hội, nhóm mạng xã hội nước ngoài.

Công an TP Hồ Chí Minh thông tin vụ nam sinh làm bị thương 5 học sinh

Sáng 7/9, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về vụ một nam sinh dùng hung khí tấn công 5 học sinh cùng trường tại một trường học trên địa bàn xã Thạnh An, TP Hồ Chí Minh, xảy ra ngày 4/9. Hiện nam sinh đã bị tạm giữ, 5 học sinh bị thương sức khỏe đã ổn định.

Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng PC01 chủ trì, phối hợp Công an xã Thạnh An và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân và các tình tiết vụ việc.

Qua xác minh bước đầu, nam sinh từng được chẩn đoán “Phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng - các rối loạn hỗn hợp về hành vi và cảm xúc”. Thời gian gần đây, em có một số biểu hiện tâm lý, cảm xúc chưa ổn định trong quá trình sinh sống và học tập, từng tham gia, tiếp cận các nội dung tiêu cực từ một hội, nhóm trên nền tảng mạng xã hội nước ngoài, thúc đẩy nam sinh tìm hiểu cách thức thực hiện hành vi, dẫn đến việc tấn công người khác.

Công an Thành phố đề nghị người dân không đăng tải hoặc chia sẻ thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng; không phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân của các học sinh liên quan và chỉ tiếp nhận thông tin từ nguồn chính thống của cơ quan chức năng, đồng thời khuyến cáo phụ huynh tăng cường quan tâm, quản lý và đồng hành cùng con trong việc sử dụng mạng xã hội; chăm sóc sức khỏe tâm lý và nội dung các em tiếp cận trên không gian mạng để sớm phát hiện dấu hiệu bất thường, lệch lạc trong nhận thức, hành vi.