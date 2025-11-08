Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Quảng Trị giúp người dân nhận lại tài sản đánh rơi

Nhặt được chiếc túi xách trên đường, chị Phạm Thị Huyền (tỉnh Quảng Trị) đã trình báo cơ quan Công an, đồng thời nhờ tìm người trả lại.

Hạo Nhiên

Ngày 8/11, thông tin từ Công an xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp trao trả lại tài sản là túi xách màu đen, trong đó chứa nhiều trang sức bằng vàng cùng tiền mặt cho người đánh rơi.

Trước đó, chiều 6/11, Công an xã Triệu Cơ tiếp nhận từ chị Phạm Thị Huyền (ở thôn Đồng Văn, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) một túi xách màu đen do chị này nhặt được trên đường.

image.png
Chị Trương Thị K. nhận lại tài sản đánh rơi.

Được biết, bên trong túi xách màu đen này có hơn 3 triệu đồng tiền mặt và một số trang sức quý như dây chuyền, nhẫn, bông tai vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Triệu Cơ đã tiến hành kiểm tra, nhanh chóng xác định chủ nhân chiếc túi là chị Trương Thị K. (trú xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị).

Hiện, Công an xã Triệu Cơ đã liên hệ và tổ chức bàn giao lại toàn bộ tài sản cho chị K. theo đúng quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.

(Nguồn: SGGP)
#Công an #Quảng Trị #đánh rơi #tìm lại #tài sản #người dân

Bài liên quan

Xã hội

Nhặt được điện thoại, nam sinh ở Hà Tĩnh tìm người trả lại

Vô tình nhặt được chiếc điện thoại Iphone 13 trên đường, em Võ Ngọc Tuấn Vũ (tỉnh Hà Tĩnh) liền mang ngay đến cơ quan Công an nhờ tìm người trả lại.

Ngày 6/11, thông tin từ Công an xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng em Võ Ngọc Tuấn Vũ (SN 2009, học sinh lớp 11 C, Trung tâm GDNN - GDTX Hương Sơn) trả lại chiếc điện thoại cho người dân đánh rơi.

Trước đó, khoảng 07h15, ngày 05/11, trên đường đi học, em Võ Ngọc Tuấn Vũ (SN 2009, học sinh lớp 11 C, Trung tâm GDNN - GDTX Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhặt được 1 chiếc điện thoại iPhone 13.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhặt được tài sản, học sinh ở Hà Tĩnh tìm người trả lại

Sau khi nhặt được chiếc ví chứa nhiều tiền mặt, em Nguyễn Trung Ý (Hà Tĩnh) đã trình báo cơ quan Công an, đồng thời nhờ tìm người trả lại.

Ngày 22/9, thông tin từ Công an xã Đức Minh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng em Nguyễn Trung Ý (học sinh Trường Tiểu học Trường Sơn) trao trả hơn 7 triệu đồng cho người dân bị đánh rơi.

Trước đó, khoảng 10h30’ ngày 22/9, trên đường đi học về, em Nguyễn Trung Ý (học sinh lớp 5B - Trường Tiểu học Trường Sơn, xã Đức Minh) nhặt được một chiếc ví da màu đen, bên trong có nhiều loại giấy tờ tùy thân quan trọng cùng số tiền mặt 7,2 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhặt được túi xách có nhiều tài sản, 2 nữ công nhân tìm người trả lại

Sau khi nhặt được túi xách chứa nhiều tài sản, 2 nữ nhân viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Tĩnh đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ngày 31/7, thông tin từ Công an xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng 2 nữ nhân viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Tĩnh tiến hành trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 9h20 ngày 31/7, trong quá trình làm việc, chị Trần Thị Vương và chị Nguyễn Thị Tâm Chung (nhân viên công ty Môi trường Đô thị Hà Tĩnh) nhặt được 1 chiếc túi da tại khu vực Quốc lộ 1A (xã Thạch Hà), bên trong chiếc túi có 9,5 triệu đồng, 01 điện thoại và một số giấy tờ tùy thân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới