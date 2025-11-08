Công an Quảng Trị giúp người dân nhận lại tài sản đánh rơi

Nhặt được chiếc túi xách trên đường, chị Phạm Thị Huyền (tỉnh Quảng Trị) đã trình báo cơ quan Công an, đồng thời nhờ tìm người trả lại.

Ngày 8/11, thông tin từ Công an xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp trao trả lại tài sản là túi xách màu đen, trong đó chứa nhiều trang sức bằng vàng cùng tiền mặt cho người đánh rơi.

Trước đó, chiều 6/11, Công an xã Triệu Cơ tiếp nhận từ chị Phạm Thị Huyền (ở thôn Đồng Văn, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) một túi xách màu đen do chị này nhặt được trên đường.

Chị Trương Thị K. nhận lại tài sản đánh rơi.

Được biết, bên trong túi xách màu đen này có hơn 3 triệu đồng tiền mặt và một số trang sức quý như dây chuyền, nhẫn, bông tai vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Triệu Cơ đã tiến hành kiểm tra, nhanh chóng xác định chủ nhân chiếc túi là chị Trương Thị K. (trú xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị).

Hiện, Công an xã Triệu Cơ đã liên hệ và tổ chức bàn giao lại toàn bộ tài sản cho chị K. theo đúng quy định pháp luật.

