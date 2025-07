Nhặt được túi xách có nhiều tài sản, 2 nữ công nhân tìm người trả lại

Hành động đẹp của tài xế taxi trả lại tài sản cho người đánh rơi Phát hiện chiếc ví để quên trên xe, lái xe taxi hãng Thanh Nga đã đến Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm trình báo để trao trả cho khách hàng bỏ quên.

Ngày 8/8, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 9h ngày 3/8/2024, anh Nguyễn Văn Anh (SN 1987, trú tại Lý Nhân, Hà Nam; là lái xe taxi hãng Thanh Nga) có chở 01 khách hàng, là nam giới, đến số 40 Lê Thái Tổ. Khi khách xuống xe, anh Nguyễn Văn Anh kiểm tra xe, phát hiện khách làm rơi một ví da màu nâu, bên trong có gần 8 triệu đồng, 23 USD, 5 Pound Anh và một thẻ căn cước công dân mang tên Phan Quang Việt (SN 1962; trú tại TP HCM). Anh Nguyễn Văn Anh đã mang chiếc ví tới trình báo Công an phường Hàng Trống nhờ lực lượng Công an tìm và trao trả cho người bị mất.