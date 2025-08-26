Công an phường Kiến Hưng hỗ trợ người dân bị ngập úng

Sáng 26/8, do ảnh hưởng của mưa lớn từ hoàn lưu cơn bão số 5, nhiều khu vực trên địa bàn phường Kiến Hưng (TP Hà Nội) cũng bị ngập úng cục bộ. Thậm chí có nơi nước dâng cao gây chia cắt, một số hộ dân rơi vào tình trạng bị cô lập, đời sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình thời tiết bất thường và nguy cơ mất an toàn cho người dân, Công an phường Kiến Hưng nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường để kịp thời ứng phó.

Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) hỗ trợ người dân bị ngập do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 trong sáng 26/8.

Ngay trong buổi sáng, Chỉ huy Công an phường Kiến Hưng đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên thanh niên Công an phường khẩn trương tham gia phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm ngập sâu; hướng dẫn, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua khu vực ngập nước; đồng thời vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước uống, thuốc men… đến các hộ gia đình bị cô lập. Những hành động thiết thực này không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống trước mắt, mà còn góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn về người và tài sản.

Lực lượng Công an phường Kiến Hưng và dân quân tự vệ phường vận chuyển hàng hoá hỗ trợ người dân bị ngập trong sáng 26/8.

Ban chỉ huy Công an phường Kiến Hưng hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng ngập úng.

Chỉ huy Công an phường Kiến Hưng cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an phường luôn nêu cao tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, tận tình giúp đỡ, động viên bà con yên tâm khắc phục khó khăn, thể hiện rõ vai trò là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trong mọi tình huống.

