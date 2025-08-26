Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhiều tuyến đường ở các xã miền Tây Nghệ An bị tắc nghẽn do bão số 5

Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở miền núi Nghệ An bị sạt lở, ngập lụt nặng, giao thông bị tắc nghẽn…

Thanh Hà

Ngày 26/8, thông tin từ ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 25/8 đã làm hàng chục khối đất, đá từ taluy dương sạt xuống, chắn ngang Quốc lộ 7 tại khu vực bản Nhẵn khiến giao thông trên tuyến quốc lộ này bị tắc nghẽn từ lúc 3h sáng ngày 26/8.

Toàn bộ tuyến quốc lộ nối miền Tây tỉnh Nghệ An với cửa khẩu Nậm Cắn thông sang Lào bị tắc nghẽn, không thể lưu thông theo cả hai hướng.

img-9038.jpg
Trên tuyến Quốc lộ 16 đoạn từ xã Huồi Tụ đến các xã Bắc Lý, Mỹ Lý xuất hiện nhiều điểm sạt lở, xe tô tô không thể lưu thông, xe máy đi lại rất khó khăn.

Cũng theo ông Lô Lương Khánh, địa phương đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng, đơn vị quản lý tuyến đường để khẩn trương huy động máy móc, phương tiện khắc phục sự cố. Tuy nhiên, trong sáng ngày 26/8, tại điểm sạt lở, lượng đất đá vẫn có xu hướng tràn xuống mặt đường nên dự kiến phải mất nhiều giờ mới có thể thông tuyến. Hiện, lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành san ủi đất đá, khắc phục điểm sạt lở; đồng thời đặt biển cảnh báo, cử người túc trực, không cho phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Qua khảo sát, trên địa bàn xã Tam Thái, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường liên xã trên địa bàn bị ngập sâu, chia cắt tạm thời một số bản vùng trong.

Trên tuyến quốc lộ 48, sạt lở đất đá đã xảy ra tại khu vực xã Thông Thụ (đoạn đường rẽ vào Nhà văn hóa bản Lốc), Dốc Cao Mạ (đoạn thuộc bản Hiệp Phong lên bản Ẳng Đừa), Dốc Bù Bài (đoạn ngã ba bản Xốp Chảo lên khoảng 100m). Tại những điểm sạt lở này các loại xe ô tô không thể qua lại được, xe máy đi lại rất khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro. Ngoài ra, đường liên bản đi bản Na Hứm xảy ra sạt lở đất khiến bản này tạm thời bị cô lập.

Theo chính quyền địa phương xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm 25/8, đến rạng sáng 26/8, tuyến đường tỉnh lộ 543D phân đoạn Khe Kiền - Na Ngoi cũng xảy ra sạt lở nhiều điểm, đi lại rất khó khăn, nguy hiểm.

nghe-an1.jpg
Một đoạn đường 534C bị đất đá đổ xuống không thể lưu thông.

Trên tuyến Quốc lộ 16 đoạn từ xã Huồi Tụ đến các xã Bắc Lý, Mỹ Lý (dài gần 30 km), ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm 25/8, trên tuyến đường đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, xe tô tô không thể lưu thông, xe máy đi lại rất khó khăn.

Theo ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, những điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 16 qua địa bàn chủ yếu là những điểm đã xảy ra sạt lở, sụt trượt taluy dương, taluy âm trong đợt mưa lũ cuối tháng 7 vừa qua. Qua khảo sát, tuyến đường này còn hàng chục điểm sạt lở, sụt trượt nghiêm trọng chưa được khắc phục triệt để nên vẫn ở mức nguy cơ cao, không đảm bảo an toàn giao thông đối với người và các loại phương tiện qua lại. Khi có mưa lớn xảy ra trong thời gian dài thì dễ xảy ra sạt lở gây chia cắt giao thông.

Trong sáng ngày 26/8, Hạt quản lý đường bộ đã tập trung phương tiện, máy móc phối hợp với chính quyền các xã đã triển khai khắc phục các điểm sạt lở, tạo điều kiện cho bà con nhân dân đi lại.

#bão số 5 #tuyến đường #sạt lở #giao thông #miền núi #Nghệ An

Bài liên quan

Xã hội

Bão số 5 giật cấp 16, gây mưa lớn, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất

Hiện tâm bão cách Nghệ An khoảng 470 km, Hà Tĩnh 450 km, cách Bắc Quảng Trị 390 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13–14 (134–166 km/h), giật cấp 16.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 470 km, cách Hà Tĩnh khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

dbqg-xtnd-20250824-1615.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão số 5.
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Tĩnh gia cố đê biển sạt lở, sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn

Nhằm hạn chế đê biển bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền khi bão số 5 Kajiki đổ bộ, UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 400 người gia cố các điểm xung yếu.

Khẩn trương gia cố đê Hội Thống

Ngày 24/8, thông tin từ UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) cho biết, nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng người dân để gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê Hội Thống, đoạn qua thôn Tân Châu Ninh.

Xem chi tiết

Xã hội

Sạt lở trên Quốc lộ 4G, giao thông tê liệt cục bộ ở Sơn La

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, tại Km111 Quốc lộ 4G, đoạn qua xã Sốp Cộp (Sơn La) đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, giao thông bị tắc nghẽn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng 21/8, tại Km110+900, Quốc lộ 4G, địa phận xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xảy ra sạt lở đất đá lớn, gây ách tắc giao thông.

z6928917700758-be1f788cb8a4179e5c67e7fb5a824983.jpg
Nơi xảy ra sự việc. Ảnh Công an tỉnh Sơn La
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới