Bão Kajiki khiến 3 người chết, hơn 6.800 nhà tốc mái

Đến sáng ngày 26/8, bão số 5 mưa lớn, giông lốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc khiến 3 người tử vong, hơn 6.800 nhà tốc mái.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 7h ngày 26/8, báo cáo nhanh từ các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị cho biết, bão số 5 cùng mưa lớn, giông lốc đã gây thiệt hại nặng về người, nhà cửa, nông nghiệp và hạ tầng.

Một công trình trường học bị tốc mái ở Hà Tĩnh.

Bão số 5 đã làm 3 người chết ở Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh; 13 người bị thương, trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi nơi có 5 người bị thương, Nghệ An 2 người bị thương, Phú Thọ 1 người bị thương.

Đáng chú ý, bão số 5 khiến 8 nhà sập đổ, 6.808 nhà tốc mái, 3.094 nhà bị ngập. Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Nghệ An là các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Thanh Hóa có đến 27 thôn thuộc 3 xã Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành bị ngập, chia cắt. Mưa bão làm sạt lở đê hữu Chu (Thanh Hóa) dài 25 m, hiện đang được phủ bạt, chuẩn bị xử lý khẩn cấp; sạt lở bờ biển xã Đan Hải (Hà Tĩnh) dài khoảng 200 m. Sự cố cống ngăn mặn đê biển Hội Thống đã được xử lý tạm thời, đảm bảo an toàn đê.

Về nông nghiệp, bão số 5 khiến 31.346 ha lúa, 2.716 ha hoa màu, 2.252 ha cây ăn quả bị ngập, gãy đổ 19.122 cây xanh. Các địa phương Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa là các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Về giao thông, 4 vị trí tại Nghệ An (đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 48D và 2 điểm trên Quốc lội 15) do nước ngập sâu 40-50cm; 1 vị trí trên QL1 tại Hà Tĩnh do đường cột điện 35KV gãy đổ.

Xảy ra 6 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông nông thôn (Thanh Hóa 3, Quảng Trị 3) và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn 11 vị trí tại Thanh Hóa, 9 điểm tại Nghệ An (tắc đường) và tại 7 xã của tỉnh Quảng Trị...

Trong ngày 25/8, 30 chuyến bay phải thay đổi đường bay, 35 chuyến bay khác phải hủy do 2 sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân tạm dừng tiếp thu tàu bay.

Đối với hệ thống điện, 1.627.031 khách hàng mất điện; 742 cột điện gãy đổ, trong đó Nghệ An và Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nhất. Các địa phương đang huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng.

Trước nguy cơ cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc, sáng 26/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 6020/BNNMT-ĐĐ gửi UBND các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị yêu cầu chủ động ứng phó với vấn đề này.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương, theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo mưa lũ, ngập lụt, sạt lở và kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở, người dân; Triển khai lực lượng kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng; tổ chức canh gác, hướng dẫn giao thông an toàn, đặc biệt tại ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết; Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt;

Triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt các hộ nghèo, khó khăn, đảm bảo lương thực, nước uống và các nhu cầu thiết yếu; Phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại các khu vực trọng điểm; bảo đảm thông tin liên lạc từ thôn, bản đến các cấp không bị gián đoạn.

Các địa phương được yêu cầu chủ động, linh hoạt trong triển khai biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

