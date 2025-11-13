Hà Nội

Xã hội

Công an kiểm tra cơ sở karaoke, nhà nghỉ ở Phú Thọ phát hiện hoạt động mại dâm

Công an xã Xuân Lãng (Phú Thọ) đã lập biên bản xử lý 1 cơ sở karaoke, 3 nhà nghỉ vi phạm hoạt động và phát hiện 1 nhà nghỉ có hoạt động mại dâm.

Bảo Ngân
Công an xã Xuân Lãng tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Công an xã Xuân Lãng (Phú Thọ) đã tổ chức 125 lượt kiểm tra tại các cơ sở karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng Công an đã lập biên bản xử lý 1 cơ sở karaoke vi phạm về thời gian hoạt động; 3 nhà nghỉ vi phạm quy định về thông báo lưu trú; phát hiện 1 nhà nghỉ có hoạt động mại dâm; đồng thời quản lý chặt chẽ 2 cơ sở karaoke và 1 nhà nghỉ đang bị đình chỉ hoạt động do chưa đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an xã cũng tiến hành rà soát hồ sơ nhân viên, kiểm tra giấy phép kinh doanh, đồng thời thực hiện test nhanh ma túy với các trường hợp nghi vấn, nhất là thanh niên tụ tập đông người tại quán karaoke, nhà nghỉ. Hoạt động này đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ từ chính quyền và người dân địa phương.

Song song với công tác kiểm tra, Công an xã đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, ký cam kết không vi phạm các quy định về ANTT, PCCC và các hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội.

Trung tá Nguyễn Thanh Phong - Phó Trưởng Công an xã Xuân Lãng cho biết, các cơ sở kinh doanh karaoke luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Việc kiểm tra thường xuyên, đột xuất giúp phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm như hoạt động quá giờ, vi phạm quy định về PCCC, đồng thời ngăn chặn hiệu quả hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy, cờ bạc, mại dâm trá hình.

Triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng quán karaoke lắp nhiều camera giám sát

Cơ sở này gồm 2 ngôi nhà 3 tầng, liên thông với nhà ở của chủ quán, lắp đặt nhiều camera giám sát, rào sắt kiên cố và chỉ cho khách quen vào.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Hồng Sơn (SN 1998, trú xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi chứa mại dâm. Công an cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đằng Văn Sơn (SN 1984, trú thôn Vực Lựu, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

547347342-1110735137853705-6016714760483180210-n.jpg
Đối tượng Đằng Văn Sơn (áo xám) chủ quán Karaoke 88.
Tạm giữ hình sự 3 đối tượng môi giới mại dâm tại khách sạn Ngọc Sê

Chiều 11/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra hành vi môi giới mại dâm tại khách sạn Ngọc Sê.

Theo thông tin ban đầu, quá trình trinh sát, Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện tại khách sạn Ngọc Sê (133 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku) có dấu hiệu hoạt động mại dâm.

Khuya 7/9, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự bất ngờ ập vào khách sạn bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Các gái bán dâm có độ tuổi từ 22-26 và đều trú tại Gia Lai.

Đắk Lắk khởi tố 5 đối tượng tại 2 cơ sở kinh doanh massage hoạt động mại dâm

Công an Đắk Lắk khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ cơ sở massage Thanh Hằng và nhiều bị can khác để điều tra hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm.

Chiều ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng là chủ và nhân viên của 2 cơ sở massage có hoạt động mại dâm.

Trước đó, đêm 17/8, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh Massage Thanh Hằng ở số 54 Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

