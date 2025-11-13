Công an kiểm tra cơ sở karaoke, nhà nghỉ ở Phú Thọ phát hiện hoạt động mại dâm

Công an xã Xuân Lãng tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Công an xã Xuân Lãng (Phú Thọ) đã tổ chức 125 lượt kiểm tra tại các cơ sở karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng Công an đã lập biên bản xử lý 1 cơ sở karaoke vi phạm về thời gian hoạt động; 3 nhà nghỉ vi phạm quy định về thông báo lưu trú; phát hiện 1 nhà nghỉ có hoạt động mại dâm; đồng thời quản lý chặt chẽ 2 cơ sở karaoke và 1 nhà nghỉ đang bị đình chỉ hoạt động do chưa đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an xã cũng tiến hành rà soát hồ sơ nhân viên, kiểm tra giấy phép kinh doanh, đồng thời thực hiện test nhanh ma túy với các trường hợp nghi vấn, nhất là thanh niên tụ tập đông người tại quán karaoke, nhà nghỉ. Hoạt động này đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ từ chính quyền và người dân địa phương.

Song song với công tác kiểm tra, Công an xã đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, ký cam kết không vi phạm các quy định về ANTT, PCCC và các hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội.

Trung tá Nguyễn Thanh Phong - Phó Trưởng Công an xã Xuân Lãng cho biết, các cơ sở kinh doanh karaoke luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Việc kiểm tra thường xuyên, đột xuất giúp phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm như hoạt động quá giờ, vi phạm quy định về PCCC, đồng thời ngăn chặn hiệu quả hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy, cờ bạc, mại dâm trá hình.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xử phạt hai học sinh tăng ga "thông chốt" CSGT.