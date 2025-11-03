Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã đối tượng chiếm đoạt tiền đầu tư sàn tiền ảo

Nhóm của Phương đã dụ dỗ nhiều nhà đầu tư vào sàn tiền ảo. Khi các nạn nhân nạp tiền tham gia, các đối tượng đã cho “sập tài khoản” và chiếm đoạt tiền.

Gia Đạt

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã Ngô Văn Phương (SN 1999; thường trú tại: xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

56-7430.png
Quyết định truy nã Ngô Văn Phương.

Theo điều tra, vào năm 2023, nhóm của Phương đã dụ dỗ nhiều nhà đầu tư vào sàn tiền ảo Lion Broker. Khi các nạn nhân nạp tiền tham gia, các đối tượng đã cho “sập tài khoản” và chiếm đoạt số tiền đầu tư. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 11/09/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 15/10/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Ngô Văn Phương.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0945050083), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe

Nguồn: ĐTHĐT.
#công an Hà Nội #lừa đảo tiền ảo #chiếm đoạt tiền #sàn tiền ảo #đầu tư giả

Bài liên quan

Xã hội

Công an Khánh Hòa trục xuất đối tượng bị Interpol truy nã đỏ

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa trục xuất nghi phạm Omokeev Ulukbek (quốc tịch Kyrgyz), là đối tượng "truy nã đỏ" của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - Interpol.

Ngày 30/10, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tiến hành trục xuất đối tượng Omokeev Ulukbek (47 tuổi, quốc tịch Kyrgyz), là đối tượng "truy nã đỏ" của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - Interpol.

Được biết, Omokeev Ulukbek bị tổ chức Interpol truy nã vào năm 2021 vì đã cùng một số đối tượng khác mua bán, vận chuyển số lượng lớn chất gây nghiện đến Đức.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã đôi nam nữ làm giả giấy tờ vay tiền ngân hàng

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Vương Chiến Thắng và Hoàng Thị Thảo về tội Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã Vương Chiến Thắng (SN 1976; thường trú tại: 56 Hàng Chiếu, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

untitled-1.jpg
Hai đối tượng bị Công an Hà Nội truy nã.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã 2 đối tượng cố ý gây thương tích và lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Công Minh tội Cố ý gây thương tích, Quách Thị Thanh Thuỷ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định truy nã Nguyễn Công Minh (SN 1988, thường trú tại: ngõ 1 Giảng Võ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích.

du-an-moi.jpg
Hai đối tượng bị truy nã Nguyễn Công Minh và Quách Thị Thanh Thuỷ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới