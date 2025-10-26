Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã 2 đối tượng cố ý gây thương tích và lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Công Minh tội Cố ý gây thương tích, Quách Thị Thanh Thuỷ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gia Đạt

Ngày 26/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định truy nã Nguyễn Công Minh (SN 1988, thường trú tại: ngõ 1 Giảng Võ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích.

du-an-moi.jpg
Hai đối tượng bị truy nã Nguyễn Công Minh và Quách Thị Thanh Thuỷ.

Theo điều tra, vào rạng sáng 13/11/2024, tại đường Nguyễn Phong Sắc (nay thuộc phường Cầu Giấy, TP Hà Nội), do mâu thuẫn tại quán hát cho nhau nghe, Minh đã xô xát và đánh một người đàn ông gây thương tích với tỷ lệ tổn thương là 44%. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 16/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Minh về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 9/9/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Công Minh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng ra quyết định truy nã Quách Thị Thanh Thuỷ (SN 1975, thường trú tại ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào năm 2019, Thuỷ giới thiệu bản thân có quen biết nhiều lãnh đạo có thể xin được chủ trương xây dựng các công trình dự án. Đối tượng hứa hẹn nạn nhân sẽ xin được dự án nhưng phải ứng trước tiền để Thuỷ làm thủ tục. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt 939 triệu đồng của chủ đầu tư. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 04/02/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Quách Thị Thanh Thuỷ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 05/10/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Quách Thị Thanh Thuỷ.

Nếu phát hiện 2 đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0966381990), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

