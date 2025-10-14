Công an Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Shark Bình và vợ

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua.

Tại đây, Công an Hà Nội đã thông tin chi tiết về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch và một số công ty liên quan.

Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội.

Trước các thông tin trên mạng xã hội cho rằng việc Shark Bình và vợ đã ly dị để 'bảo toàn' một phần tài sản khi ông Bình bị điều tra, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra chưa nhận được thông tin về việc này.

Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, mối liên hệ giữa bị can Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) và vợ (Phương Oanh - PV) là mối quan hệ dân sự.

"Hiện cơ quan điều tra chưa nhận được các thông tin về việc ly hôn của ông Bình và vợ. Do đó, đây vẫn là mối quan hệ vợ chồng chính thức", Đại tá Thành Kiên Trung thông tin.

Phó phòng PC03 Công an Hà Nội khẳng định, đối với hệ sinh thái của Shark Bình, các tội danh có thể không dừng lại ở hai tội danh đã nêu (Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng), bởi có rất nhiều vi phạm.

Lý giải về việc "đồng tiền số AntEx" ra mắt từ năm 2021 nhưng đến nay mới bị điều tra, Đại tá Thành Kiên Trung cho biết, sau khi triển khai dự án, đến năm 2022 đồng tiền này không phát huy tác dụng nên mới dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của các bị cáo. Đến nay mới có 4 bị hại trình báo.

Công an xác định từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số AntEx" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Đại tá Kiên Trung đề nghị bị hại trong vụ án cần sớm trình báo cơ quan điều tra. Đối với các đối tượng phạm tội mà chưa ra trình diện cần sớm ra đầu thú.