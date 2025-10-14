Hà Nội

Xã hội

Thủ đoạn 'khởi nghiệp' tiền ảo AntEx của Shark Bình để lừa đảo thế nào?

Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Thiên Tuấn

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua. Trong đó, đáng chú ý có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch, và một số công ty liên quan.

SHARK BÌNH CÙNG 9 ĐỐI TƯỢNG DÍNH TỘI LỪA ĐẢO

Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết, căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

anh-chup-man-hinh-2025-10-14-luc-140924.png

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc xác minh.

Đến chiều 6/10, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn trình báo của một cá nhân cho biết đã đầu tư khoảng 2.000 USD vào dự án của Shark Bình.

Tối 6/10, lực lượng công an xuất hiện tại trụ sở Tập đoàn NextTech Group của ông Bình, đặt tại tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội, làm việc liên tục tại đây đến đầu giờ chiều ngày 7/10.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không có vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả.

RÚT VÍ CỦA 30.000 NHÀ ĐẦU TƯ

Theo Công an Hà Nội, tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng với một số đối tượng khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số cùng thống nhất góp tiên xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" (được lưu giữ trên ví điện tử binance). Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng).

shark-binh-1759746189108493966279.png

Điều tra, công an xác định ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số. Trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ "đồng tiền số Antex" (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số Antex" (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, công an cũng xác định từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tâm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niêm tin của các nhà đầu tư.

Đến nay xác định, Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Hiện, Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vì phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn NextTech.

