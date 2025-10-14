Hà Nội

Xã hội

Thủ đoạn che giấu doanh thu tinh vi của Shark Bình

Nguyễn Hoà Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Thiên Tuấn

Ngoài cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án “đồng tiền số Antex”, đối tượng Nguyễn Hoà Bình (hay còn gọi là Shark Bình) còn bị cơ quan điều tra truy tố về tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

anh-chup-man-hinh-2025-10-14-luc-143435.png

Theo đó, đối với vụ án liên quan đến tiền ảo Antex, bước đầu cơ quan Công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, trong đó có 597 cây vàng, tiền USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử...có liên quan. Hiện các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn Nexttech.

Công an TP Hà Nội đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu, số điện thoại: 0983.794.570).

