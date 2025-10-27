Công an bắt kẻ nghiện ma túy trộm xe máy lấy tiền hút chích

Nguyễn Văn Doanh là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm nên đi trộm xe máy để bán lấy tiền sử dụng ma túy.

Ngày 27/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Vân Hà (Bắc Ninh) vừa tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm quả tang là Nguyễn Văn Doanh (sinh năm 1985, trú tại TDP Xuân Hòa, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh), về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, Doanh đã trộm 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave trị giá khoảng 8 triệu đồng của anh T.T.H (sinh năm 1984, trú tại TDP Khả Lý Thượng, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh), khi đang để tại khu vực bãi đất vỉa hè đường (thuộc TDP Khả Lý Thượng, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh).

Nguyễn Văn Doanh và chiếc xe tang vật.

Nguyễn Văn Doanh là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm. Tại cơ quan Công an, Doanh đã thừa nhận, do không có tiền tiêu xài, nên đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô trên, mục đích để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, sử dụng ma túy.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

