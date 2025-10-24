Hà Nội

Xã hội

Thiếu niên 12 tuổi trộm xe máy ở Quảng Ninh bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn

Anh Nghiệm để xe máy ngoài sân thì nghe thấy tiếng nổ. Khi chạy ra đến trước cửa nhà thì nhìn thấy bị trộm, mặc dù đã lấy xe máy đuổi theo nhưng không kịp.

Gia Đạt

Ngày 24/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Móng Cái 3 vừa phối hợp với Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng N.H.B, sinh năm 2013, hộ khẩu thường trú tại số nhà 15/39 Bến Ngự, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản.

capture-429.png
Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa bàn giao đối tượng B cho Công an phường Móng Cái 3.

Trước đó vào hồi 8h ngày 16/10/2025, Công an phường Móng Cái 3 tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Nghiệm, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại thôn 9, phường Móng Cái về vụ việc xe máy BKS: 14K1-368.96.

Thời điểm đó, anh Nghiệm để xe máy ngoài sân thì nghe thấy tiếng nổ. Khi chạy ra thì nhìn thấy có một thanh niên đang đi xe máy của mình về trung tâm thành phố Móng Cái cũ. Mặc dù đã lấy xe máy đuổi theo nhưng không kịp.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã nhanh chóng triển khai lực lượng rà soát, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời vận động quần chúng nhân dân trong tin báo, tố giác tội phạm. Đến hồi 16h cùng ngày, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân phát hiện đối tượng có đặc điểm thông tin như trên tại thôn 7, xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng xác định có tên là N.H.B, mới từ tỉnh Thanh Hoá ra ra xã Hải Ninh từ ngày 14/10/2025.

Tiến hành trao đổi xác minh đối tượng, đến ngày 20/10/2025, Công an phường Móng Cái 3 đã phối hợp cùng Công an phường Hạc Thành bắt giữ N.H.B. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn: ĐTHĐT.
