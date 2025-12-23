Danh tính 2 người tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn 7 xe trên Quốc lộ 5

Theo đó, vào lúc 15h45 ngày 22/12 tại Km46+500 Quốc lộ 5 (chiều đường Hà Nội - Hải Phòng) địa phận phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 7 xe ô tô.
Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Lưu Cung Bắc (SN 1974, trú tại xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng) và anh Vương Quốc Tuấn (SN 1993, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) tử vong tại hiện trường. Một nạn nhân khác là ông Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1982, trú tại xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng) bị thương. Các phương tiện có liên quan hư hỏng thiệt hại khoảng 450 triệu đồng.
Công an thành phố Hải Phòng đang tập trung chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.
Tối ngày 22/12, ông Trần Văn Quân, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên.
Tại xã Hà Tây, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã đến thăm, chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân Lưu Cung Bắc trú tại thôn Ngoại Đàm, xã Hà Tây, không may tử vong trong vụ tai nạn. Tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, ông Trần Văn Quân đã đến thăm, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân Vương Quốc Tuấn tử vong trong vụ tai nạn. Đồng thời, thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh, người bị thương trong vụ tai nạn.
Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã chia sẻ những mất mát, đau thương với các gia đình nạn nhân; đồng thời trao hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình mỗi nạn nhân tử vong và 30 triệu đồng đối với nạn nhân bị thương.
Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cũng đề nghị các cơ sở y tế và cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác cứu chữa, điều trị, hỗ trợ các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15C-132.14 kéo theo rơ moóc 15R-024.15 do ông Nguyễn Văn Thinh, sinh năm 1974, trú tại Thượng Đỗ, Lai Khê điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng đã đâm vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 14C-225.84 do anh Nguyễn Văn Khải, trú tại xã Hà Bắc điều khiển cùng chiều phía trước.
Cú va chạm khiến xe 14C-225.84 bị đẩy va chạm tiếp vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 34A-977.67 do anh Trương Mạnh Quyên, sinh năm 1990, trú tại phường Chu Văn An điều khiển. Trên xe này có ông Lưu Cung Bắc, trú tại xã Hà Tây. Sau va chạm, anh Trương Mạnh Quyên bị thương, ông Lưu Cung Bắc tử vong trong cabin.
Tiếp đó, xe 15H-142.16 tiếp tục va chạm vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 15H-228.42 kéo theo rơ moóc 15RM-025.14 do anh Phạm Ngọc Tuân, sinh năm 1990, trú tại Lương Xá Bắc, Phú Thái điều khiển. Xe này tiếp tục bị đẩy va chạm với phía sau xe ô tô biển kiểm soát 34A-719.73 do ông Lê Minh Đức, sinh năm 1985 điều khiển, rồi đâm tiếp vào xe ô tô biển kiểm soát 15C-199.20 kéo theo rơ moóc 15R-088.00 do anh Lương Hữu Việt, sinh năm 1990, trú tại xã Phú Thái (cùng ở Hải Phòng) điều khiển.
Liên quan vụ tai nạn trên, Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ khẩn cấp lái xe Nguyễn Văn Thinh (SN 1974, ở xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng) để phục vụ công tác điều tra. Theo cơ quan công an, nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ tai nạn được xác định do lái xe Nguyễn Văn Thinh lái xe ô tô đầu kéo 15C-132.14, kéo theo rơ-moóc 15R-024.15 không chú ý quan sát, đã đâm vào các phương tiện cùng chiều phía trước đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, dẫn đến vụ liên hoàn giữa 7 ô tô.