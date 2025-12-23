Danh tính 2 người tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn 7 xe trên Quốc lộ 5

Theo đó, vào lúc 15h45 ngày 22/12 tại Km46+500 Quốc lộ 5 (chiều đường Hà Nội - Hải Phòng) địa phận phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 7 xe ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Lưu Cung Bắc (SN 1974, trú tại xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng) và anh Vương Quốc Tuấn (SN 1993, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) tử vong tại hiện trường. Một nạn nhân khác là ông Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1982, trú tại xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng) bị thương. Các phương tiện có liên quan hư hỏng thiệt hại khoảng 450 triệu đồng.

Công an thành phố Hải Phòng đang tập trung chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tối ngày 22/12, ông Trần Văn Quân, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên.

Tại xã Hà Tây, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã đến thăm, chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân Lưu Cung Bắc trú tại thôn Ngoại Đàm, xã Hà Tây, không may tử vong trong vụ tai nạn. Tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, ông Trần Văn Quân đã đến thăm, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân Vương Quốc Tuấn tử vong trong vụ tai nạn. Đồng thời, thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh, người bị thương trong vụ tai nạn.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã chia sẻ những mất mát, đau thương với các gia đình nạn nhân; đồng thời trao hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình mỗi nạn nhân tử vong và 30 triệu đồng đối với nạn nhân bị thương.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cũng đề nghị các cơ sở y tế và cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác cứu chữa, điều trị, hỗ trợ các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.