Phát hiện đoạn 'đường cao tốc' thời nhà Tần ở Trung Quốc

Kho tri thức

Phát hiện đoạn 'đường cao tốc' thời nhà Tần ở Trung Quốc

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện một đoạn “đường cao tốc” thời nhà Tần được xây dựng cách đây hơn 2.200 năm ở tỉnh Thiểm Tây.

Tâm Anh (TH)
Theo các nhà khảo cổ, một đoạn đường dài khoảng 13 km thuộc con đường cấp quốc gia thời nhà Tần (năm 221 trước Công nguyên đến năm 206 trước Công nguyên) tại thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: arkeonews.net.
Các nhà nghiên cứu cho hay đoạn đường dài khoảng 13 km trên là một phần của Tần Trực Đạo - tuyến giao thông chiến lược do Hoàng đế Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây dựng cách đây hơn 2.000 năm. Ảnh: Pingliang Museum.
Đoạn đường mới phát hiện được các nhà nghiên cứu xác định nằm ở khu vực kết nối then chốt giữa các đoạn đã được xác nhận trước đó tại Thiểm Tây và Khu tự trị Nội Mông. Ảnh: inf.
Tần Trực Đạo được xây dựng vào năm 212 trước Công nguyên, bắt đầu từ Vân Dương (nay thuộc huyện Thuần Hóa, Thiểm Tây) và kéo dài tới Cửu Nguyên (nay là thành phố Bao Đầu, Nội Mông). Đây được xem là một trong những công trình giao thông vĩ đại nhất của Trung Quốc cổ đại, đóng vai trò như một "xa lộ" nối kinh đô của nhà Tần với các vùng biên giới phía Bắc, tạo điều kiện cho việc cơ động nhanh quân đội và truyền đạt mệnh lệnh triều đình. Ảnh: inf.
Chiều rộng trung bình của Tần Trực Đạo khoảng 40m. Đặc biệt, một số đoạn có chiều rộng lên tới 60m - đủ rộng cho 4 làn xe di chuyển như ngày nay. Ảnh: Yulin Institue.
Theo các ghi chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên thời nhà Hán, con đường này được xây dựng bằng việc "xẻ núi, lấp thung lũng", tái tạo địa hình tự nhiên theo một tuyến gần như thẳng tắp. Do tư liệu lịch sử còn hạn chế, tuyến đường chính xác của Tần Trực Đạo vẫn là bí ẩn lớn mà giới khoa học nỗ lực giải mã trong nhiều thế kỷ qua. Ảnh: Yulin Institue.
Kết quả cuộc khai quật mới đây cho thấy cấu trúc con đường vẫn hiện rõ trong các mặt cắt địa hình. Dưới lớp đất mặt là các tầng gồm mặt đường bị giẫm nén, lớp nền đầm chặt và vật liệu đắp. Mặt đường có dạng phân lớp giống "ngàn lớp bánh", dày khoảng 11 - 19 cm. Ảnh: seetao.com.
Tại những khu vực vượt khe suối hoặc địa hình trũng, lớp đắp và nền gia cố dày hơn, có nơi đạt tới khoảng 13m, phản ánh quy mô xây dựng lớn và kỹ thuật thi công phức tạp của người xưa. Ảnh: Public Domain.
Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện một điểm di tích nhỏ thời Tần - Hán nằm sát tuyến đường, được cho là trạm dịch hoặc cơ sở bảo trì. Họ cũng tìm thấy một số mảnh ngói gốm đặc trưng của giai đoạn này trên mặt đường giúp xác nhận niên đại công trình. Ảnh: travelchinaguide.com.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, những cuộc khảo sát, khai quật trong tương lai có thể giúp phát hiện những đoạn đường chưa được phát hiện thuộc Tần Trực Đạo cũng như góp phần giải mã hệ thống giao thông của nhà Tần. Ảnh: SCMP.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
