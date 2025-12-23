Hà Nội

Xã hội

Phú Thọ khởi động kế hoạch Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 tại Phú Thọ đã được khởi động, với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội dự kiến tổ chức.

Nguyễn Hinh

Ngày 23/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

khtochucgioto5.jpg
Bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi họp cho ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: Phutho.gov.vn

Theo dự thảo, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 17 - 26/4/2026 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các địa phương trong tỉnh.

Chương trình gồm hai phần: phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ bao gồm các hoạt động dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường; Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ; rước kiệu của các địa phương vùng Đền Hùng; Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong” vào ngày 10/3 năm Bính Ngọ.

Phần Hội dự kiến tổ chức 23 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc như chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 kết hợp bắn pháo hoa tầm cao; hội trại văn hóa; trưng bày, quảng bá sản phẩm; liên hoan văn nghệ quần chúng; triển lãm; hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; múa rối nước; các giải thể thao như bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc, pickleball, Marathon “Về nguồn”; hội chợ Hùng Vương năm 2026.

xem-13-doi-thi-goi-nau-banh-chung-gia-banh-giay-dip-gio-to-hung-vuong-13-1775.jpg
Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tại Khu di tích lịch sử đền Hùng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Nguyễn Hinh

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh, việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của Giỗ Tổ Hùng Vương - Quốc lễ của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Bà Nga giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến, hoàn thiện kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rà soát kỹ các hoạt động phần Hội để bảo đảm hiệu quả, phù hợp.

Đồng thời nghiên cứu tổ chức các hoạt động văn hóa đặc trưng như trình diễn chiêng Mường, trình diễn văn hóa Thái tại địa bàn phường Việt Trì nhằm tạo điểm nhấn cho lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp, hoàn thiện kế hoạch, bảo đảm Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, an toàn, văn minh, tiết kiệm, qua đó quảng bá bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch Phú Thọ.

Hàng vạn du khách xếp hàng tham quan Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng 7/4 (tức mùng 10/3 Âm lịch), dưới cơn mưa nhẹ, hàng vạn du khách từ khắp mọi miền đất nước đổ về đất Tổ để dâng hương tưởng nhớ và biết ơn công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.

Hàng vạn du khách hành hương về đất Tổ dưới cơn mưa nhẹ.

Mặc dù thời tiết tại Đền Hùng (Phú Thọ) có mưa nhỏ và se lạnh vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nhưng hàng vạn du khách từ khắp mọi miền vẫn nô nức đổ về đất Tổ để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Tình cảm thiêng liêng với cội nguồn dân tộc đã khiến dòng người không quản ngại thời tiết, kiên nhẫn xếp hàng để hành lễ và tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Hang van du khach xep hang tham quan Di tich lich su Den Hung

Theo ghi nhận của PV, ngay sáng sớm, dòng người đã tấp nập đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Lực lượng chức năng đã thiết lập hàng rào mềm tại khu vực sân Công Quán để điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển lên các đền, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách.

 Hang van du khach xep hang tham quan Di tich lich su Den Hung-Hinh-2

Rất đông người dân mặc áo mưa, mang ô đứng xếp hàng đợi giờ vào dâng hương theo quy định của Ban tổ chức.

 Hang van du khach xep hang tham quan Di tich lich su Den Hung-Hinh-3

Dù mưa nhỏ và se lạnh, du khách vẫn đội mưa, khoác áo mưa, tay cầm ô, nối dài thành hàng dài để lên các đền.

 Hang van du khach xep hang tham quan Di tich lich su Den Hung-Hinh-4

Các chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ có mặt từ sớm, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo an ninh trật tự, giúp du khách yên tâm tham gia lễ dâng hương.

 Hang van du khach xep hang tham quan Di tich lich su Den Hung-Hinh-5

Người dân xếp hàng theo sự hướng dẫn của bộ phận an ninh.

 Hang van du khach xep hang tham quan Di tich lich su Den Hung-Hinh-6
Hang van du khach xep hang tham quan Di tich lich su Den Hung-Hinh-7

Nhiều người đã có mặt tại Đền Thượng – nơi linh thiêng trong quần thể di tích để dâng hương.

 Hang van du khach xep hang tham quan Di tich lich su Den Hung-Hinh-8
Hang van du khach xep hang tham quan Di tich lich su Den Hung-Hinh-9

Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức đã tạo nên bức tranh sinh động, ấm áp về tình yêu quê hương, nguồn cội.

 Hang van du khach xep hang tham quan Di tich lich su Den Hung-Hinh-10

Du khách nước ngoài cũng có mặt tại đây.

 Hang van du khach xep hang tham quan Di tich lich su Den Hung-Hinh-11

Theo thống kê của Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, trong ngày 6/4 (tức mùng 9/3 Âm lịch), đã có gần 20.000 lượt du khách về Đền Hùng tham gia các hoạt động Giỗ Tổ.

 Hang van du khach xep hang tham quan Di tich lich su Den Hung-Hinh-12

Lượng người và phương tiện tuy đông nhưng công tác điều tiết, phân luồng giao thông và bố trí các điểm trông giữ xe đã được Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện linh hoạt, giúp tình hình trật tự an toàn giao thông luôn được đảm bảo.

 Hang van du khach xep hang tham quan Di tich lich su Den Hung-Hinh-13

Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025 diễn ra từ ngày 29/3 đến 7/4/2025 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 Âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Chủ tịch nước thăm, động viên cán bộ chiến sĩ tại Đền Hùng

Sáng 7/4, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ, động viên cán bộ, chiến sĩ, lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại Đền Hùng.

Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ quốc phòng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu…
Chủ trì buổi đón tiếp có Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.
Hàng vạn người dân đổ về Đền Hùng dâng hương trong ngày đầu nghỉ lễ

Từ tờ mờ sáng 5/4, hàng vạn người từ các tỉnh thành đã hành hương về Đền Hùng, TP. Việt Trì, tỉnh Phú thọ để dâng hương các Vua Hùng.

Hang van nguoi dan do ve Den Hung dang huong trong ngay dau nghi le

Sáng nay, thời tiết ở khu vực Đền Hùng có mưa nhẹ, nhưng dòng người cầm trên tay lễ vật về dâng hương Vua Hùng ngày một đông.

Hang van nguoi dan do ve Den Hung dang huong trong ngay dau nghi le-Hinh-2

Lực lượng chức năng đã thiết lập hàng rào mềm và sử dụng loa để tuyên truyền, hướng dẫn nhắc nhở người dân đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực.

