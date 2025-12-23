Phú Thọ khởi động kế hoạch Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 tại Phú Thọ đã được khởi động, với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội dự kiến tổ chức.

Ngày 23/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi họp cho ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: Phutho.gov.vn

Theo dự thảo, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 17 - 26/4/2026 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các địa phương trong tỉnh.

Chương trình gồm hai phần: phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ bao gồm các hoạt động dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường; Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ; rước kiệu của các địa phương vùng Đền Hùng; Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong” vào ngày 10/3 năm Bính Ngọ.

Phần Hội dự kiến tổ chức 23 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc như chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 kết hợp bắn pháo hoa tầm cao; hội trại văn hóa; trưng bày, quảng bá sản phẩm; liên hoan văn nghệ quần chúng; triển lãm; hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; múa rối nước; các giải thể thao như bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc, pickleball, Marathon “Về nguồn”; hội chợ Hùng Vương năm 2026.

Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tại Khu di tích lịch sử đền Hùng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Nguyễn Hinh

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh, việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của Giỗ Tổ Hùng Vương - Quốc lễ của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Bà Nga giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến, hoàn thiện kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rà soát kỹ các hoạt động phần Hội để bảo đảm hiệu quả, phù hợp.

Đồng thời nghiên cứu tổ chức các hoạt động văn hóa đặc trưng như trình diễn chiêng Mường, trình diễn văn hóa Thái tại địa bàn phường Việt Trì nhằm tạo điểm nhấn cho lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp, hoàn thiện kế hoạch, bảo đảm Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, an toàn, văn minh, tiết kiệm, qua đó quảng bá bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch Phú Thọ.