Xã hội

Bắt "tú bà" môi giới mại dâm từ lời khai bán dâm 3 triệu tại Hà Nội

Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi môi giới mại dâm trên địa bàn.

Gia Đạt

Ngày 23/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm trên địa bàn.

capture.png
Đối tượng Dương Thị Hoàng Yến.

Trước đó, tối 19/12, Tổ công tác Công an phường Ngọc Hà tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Đấu tranh, khai thác, gái bán dâm khai nhận được môi giới bán dâm với số tiền 3 triệu đồng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được Công an phường đã làm rõ đối tượng môi giới mại dâm là Dương Thị Hoàng Yến (SN 1997, trú tại tỉnh Long An).

Hiện Công an phường Ngọc Hà đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Nguồn: ĐTHĐT.
