Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng chở 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Trần Văn Ca khai nhận được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê chở 4 người nước ngoài từ Lạng Sơn về Hà Nội với tiền công 4 triệu đồng.

Gia Đạt

Ngày 23/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông trọng điểm, rạng sáng 20/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển ô tô chở 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

capture-2211.png
Đối tượng Trần Văn Ca tại Cơ quan Công an.

Cụ thể, hồi 3h50 ngày 20/12/2025, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại Km21 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Nà Soong, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, phát hiện ô tô 7 chỗ, nhãn hiệu Mitsubishi Xpander, biển kiểm soát 18H-039.13 di chuyển theo hướng Lạng Sơn về Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Tổ công tác đã tổ chức truy đuổi, đến Km44+400 Quốc lộ 1A thì dừng được phương tiện. Khi xe dừng lại, các đối tượng ngồi phía sau xe mở cửa bỏ chạy, lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời khống chế, bắt giữ.

Qua kiểm tra, trên xe có 5 người, trong đó người điều khiển phương tiện là Trần Văn Ca (sinh năm 1990, trú tại thôn Phú Hòa, xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình) chở 4 người nước ngoài đều không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp. Bước đầu, Trần Văn Ca khai nhận được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê chở 4 người nước ngoài từ Lạng Sơn về Hà Nội với tiền công 4 triệu đồng. Khi đang trên đường di chuyển thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông đã bàn giao các đối tượng cho Phòng An ninh điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Biên phòng Đồng Tháp phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép đường sôn

Nguồn: ĐTHĐT.
#Lạng Sơn #nhập cảnh trái phép #Trần Văn Ca #người nước ngoài #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Ưu đãi cho người nước ngoài tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Người nước ngoài tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ nhận được nhiều ưu đãi về chính sách nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú.

Chính phủ ban hành Nghị định số 327/2025/NĐ-CP quy định về chính sách nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với người nước ngoài tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2025-12-22-luc-102644.png
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Quảng Trị

Bị dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”, nên 3 người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển.

Ngày 18/12, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang làm rõ một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi đang di chuyển ở tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngày 16/12, lực lượng Công an phát hiện 3 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Xem chi tiết

Xã hội

Vừa nhập cảnh về Việt Nam, đối tượng bị bắt sau 15 năm trốn truy nã

Tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Trương Văn Viện khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam sau 15 năm trốn truy nã ở nước ngoài.

Ngày 17/12, thông tin từ Công an xã Tam Hợp (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trương Văn Viện (SN 1972, trú xã Tam Hợp, Nghệ An) ngay khi đối tượng này vừa nhập cảnh trở lại Việt Nam, chấm dứt hành trình lẩn trốn suốt 15 năm ở nước ngoài.

Theo đó, qua nắm tình hình, Công an xã Tam Hợp xác định được Trương Văn Viện sẽ nhập cảnh trở lại Việt Nam. Đây là đối tượng truy nã theo Quyết định truy nã số 01 ngày 12/12/2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp (trước đây) về tội “Đánh bạc”. Sau khi gây án, Trương Văn Viện bỏ trốn ra nước ngoài, thay đổi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Trong nhiều năm, mặc dù đối tượng liên tục di chuyển, che giấu tung tích, song Công an xã Tam Hợp vẫn duy trì rà soát, cập nhật thông tin, quản lý chặt chẽ diện đối tượng truy nã liên quan đến địa bàn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới