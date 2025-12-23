Bắt đối tượng chở 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Trần Văn Ca khai nhận được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê chở 4 người nước ngoài từ Lạng Sơn về Hà Nội với tiền công 4 triệu đồng.

Ngày 23/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông trọng điểm, rạng sáng 20/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển ô tô chở 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đối tượng Trần Văn Ca tại Cơ quan Công an.

Cụ thể, hồi 3h50 ngày 20/12/2025, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại Km21 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Nà Soong, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, phát hiện ô tô 7 chỗ, nhãn hiệu Mitsubishi Xpander, biển kiểm soát 18H-039.13 di chuyển theo hướng Lạng Sơn về Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Tổ công tác đã tổ chức truy đuổi, đến Km44+400 Quốc lộ 1A thì dừng được phương tiện. Khi xe dừng lại, các đối tượng ngồi phía sau xe mở cửa bỏ chạy, lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời khống chế, bắt giữ.

Qua kiểm tra, trên xe có 5 người, trong đó người điều khiển phương tiện là Trần Văn Ca (sinh năm 1990, trú tại thôn Phú Hòa, xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình) chở 4 người nước ngoài đều không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp. Bước đầu, Trần Văn Ca khai nhận được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê chở 4 người nước ngoài từ Lạng Sơn về Hà Nội với tiền công 4 triệu đồng. Khi đang trên đường di chuyển thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông đã bàn giao các đối tượng cho Phòng An ninh điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

