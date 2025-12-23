Nhiều vị trí trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang nguy cơ mất ATGT

Sau khảo sát, rà soát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vị trí trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang có nhiều bất cập, nguy cơ mất ATGT.

Ngày 23/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục đường bộ Việt Nam rà soát các tồn tại, bất hợp lý trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83km, qua đó ảnh hưởng đến việc đảm bảo TTATGT.

Theo đó, trên tuyến đang triển khai 1 vị trí dừng nghỉ tại km334+900. Hiện đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng. Đề nghị đơn vị quản lý đường bộ Khu III theo dõi, đôn đốc yêu cầu đơn vị thi công không mở lối đi ra thẳng đường cao tốc và tuân thủ theo giấy phép thi công. Đã bố trí chỗ dừng đỗ tạm thời trên vị trí làm trạm dừng nghỉ, tuy nhiên phải khắc phục mặt đường lồi lõm lối rẽ vào trạm, bổ sung đèn chiếu sáng. Nếu để ra TNGT các đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Ảnh: Cục CSGT.

Đối với dải dừng khẩn cấp và chiều rộng, theo thiết kế chiều rộng làn dừng khẩn cấp là 2,5m (đo thực tế đo mép trong vạch sơn đủ 2,5m). Tuy nhiên, qua theo dõi các tuyến cao tốc khác có làn dừng đỗ đã từng xảy ra TNGT, tổ công tác đã kiến nghị bổ sung các thiết bị (đèn cảnh báo, điện chiếu sáng,…) đơn vị quản lý tuyến vẫn chưa thực hiện nên vẫn có nguy cơ xảy ra TNGT khi phương tiện dừng khẩn cấp.

Toàn tuyến đã được đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên đường; đã được bố trí, kẻ vạch sơn đầy đủ, phân chia các làn đường xe chạy, làn dừng xe khẩn cấp và vạch kẻ tại các nút giao. Tại một số vị trí có bố trí rãnh thoát nước nhưng lại xả ở điểm chân đường tiếp theo dễ gây ngấm ngược vào chân đường có thể dẫn tới tình trạng lở móng đường, làm mặt đường bị yếu, lún, trũng.

Ngoài ra, còn một số chỗ hàng rào lưới B40 đã bị tháo dỡ chưa khắc phục, khảo sát đã phát hiện có nhiều bò, súc vật đi trong hành lang đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT cho phương tiện lưu thông trên tuyến.

Đối với độ dốc siêu cao tại các đoạn đường cong cần rà soát để quy định tốc độ tối đa phù hợp và cần sơn gờ giảm tốc, biển cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, từ nút Cổ Mã đi đến nút Vạn Giã, mặt đường mấp mô lồi lõm gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông; tại km333+600 mặt đường có 1 hố (20cm) tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Trên tuyến hướng từ Nha Trang đi Cổ Mã có tình trạng tôn lượn sóng bị hư hỏng xô lệch (km335+520, 330+500, 314+100,…) chưa được khắc phục kịp thời.

Tại nút giao Cổ Mã sau khi khảo sát thực tế, Tổ công tác nhận thấy cần bổ sung thêm hệ thống cảnh báo (gờ giảm tốc trên làn rẽ ra phía QL1, nghiên cứu thay thế cọc tiêu mềm phân làn bằng vật liệu đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi ra, vào cao tốc; mặt đường còn tồn tại các cọc tiêu đã bị hư hỏng khi chưa thông xe kỹ thuật. Có đoạn đường cao tốc tiếp giáp với QL1 nhưng không có dải hộ lan và hàng rào ngăn cách nên tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Đề nghị bố trí dải phân cách cứng và biển chỉ dẫn tránh tình trạng người đi xe mô tô nhầm đi vào cao tốc dễ dẫn đến TNGT.

Tại km345, mặt đường bị sụt lún, đã sửa chữa, tuy nhiên tình trạng mặt đường chưa êm thuận, chưa có vạch sơn tim đường, lề đường, đang tiếp tục theo quy định.

Hiện nay, tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang đang được khai thác với tốc độ tối đa cho phép 90km/h là vượt theo tiêu chuẩn được thiết kế 10km/h.